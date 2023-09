Le doux hommage d’anniversaire de Tim McGraw à Faith Hill : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Tim McGraw, 56 ans, est un mari éternellement fier. Sur Colline de la FoiÀ l’occasion de son 56e anniversaire, le crooner country et père de trois enfants s’est rendu sur Instagram pour lui faire l’éloge avec un joli message hommage, que vous pouvez VOIR ICI. « Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie, à mon partenaire et à mon meilleur ami », Tim a légendé un portrait éclatant de la fille d’anniversaire vêtue d’une robe blanche. « Vous illuminez chaque pièce dans laquelle vous entrez. Et tu illumines mon cœur et mon âme. Je t’aime plus que je ne pourrais jamais l’exprimer en un million d’années. C’est ton jour mon amour !!!! » Il a signé avec un emoji cœur noir, un emoji baiser et un tag de sa femme.

Dans le fil de commentaires, les filles des couples influents ont donné certaines des réponses les plus réconfortantes. « Le plus beau. À l’intérieur et à l’extérieur », a écrit Audrey McGraw. « Ugh, s’il te plaît, adopte-moi », a plaisanté sa fille. Maggie. Le couple partage également une fille Gracie McGraw.

Mais ce ne sont pas seulement les filles du hitmaker qui ont pris part à ce grand jour. Beaucoup des 3,5 millions de fans de Tim sur la plateforme n’ont pas pu s’empêcher de lui offrir leurs meilleurs vœux. « Joyeux anniversaire à votre mariée brillante, gentille, hilarante et magnifique », a écrit un fan, avec un autre faisant remarquer : « Joyeux anniversaire Faith ! Je pensais que tu étais une des filles. Vous êtes tellement magnifique! » Un troisième a plaisanté : « elle a volé mon homme et mon anniversaire aussi ! »

L’histoire d’amour épique de Faith et Tim, qui a duré plusieurs décennies, a commencé en 1994, lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient encore liés de manière romantique à d’autres personnes. Deux ans plus tard, en 1996, ils se lancent dans une romance éclair et se marient la même année en Louisiane. Alors que le duo approche de son 27e anniversaire de mariage, Tim s’est demandé s’il existe ou non une clé du succès pour un long mariage.

« Je ne sais pas s’il y a une clé », a-t-il déclaré ET Canada en août. « Nous disons toujours que nous avons 27 ans, c’est comme 96 ans dans le show business. C’est presque comme des années de chien.

« Nous avons pris l’engagement dès le début, lorsque nous avons décidé de nous marier et d’avoir des enfants, de ne pas quitter la maison lorsque des problèmes survenaient », a-t-il expliqué.