Michelle Keegan a posté un doux message d’anniversaire à son mari Mark Wright.

La star de Our Girl, 33 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier un hommage touchant à son mari à l’occasion de son 34e anniversaire.

Le couple, qui s’est marié en 2015, célébrera mercredi la journée spéciale des anciens de TOWIE.

Partageant quelques images rayonnantes du couple sur son histoire Instagram, Michelle a souhaité à son mari un joyeux anniversaire.

Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à mon mari @wrighty_

« Vous me rendez fou et me gardez sain d’esprit en même temps.

«Si fier de toi pour tout ce que tu fais et pour la personne que tu es.

« J’ai hâte de célébrer correctement avec toi. X ».







(Image: Instagram)



Elle a également posté un cliché en noir et blanc de Mark sur une chaise avec leur chien sur ses genoux et a écrit: « Love you charges @wrigthy_ ».

Avant son mariage avec Michelle, Mark était connu pour ses diverses romances avec ses co-stars de TOWIE, y compris sa petite amie Lauren Goodger, et les anciens flammes Sam Faiers et Lucy Mecklenburgh.

Pendant ce temps, avant de commencer sa relation avec Mark, Michelle était sortie avec le chanteur Max George de The Wanted de 2011 à 2012.







(Image: Instagram)



Mark et Michelle ont commencé à sortir ensemble en 2012 et il a posé la question après seulement neuf mois ensemble, puis se sont mariés en 2015.

Récemment, sur ce qu’il souhaite faire avec sa femme Michelle une fois que le verrouillage se lèvera et que le monde reviendra à la normale, Mark écrivit dans The Sun: «Comme tout le monde, j’ai envie de retourner aux fêtes et aux visites de pub.

«J’ai eu le même groupe de 15 amis depuis l’enfance et nous allons généralement au pub chaque semaine.

«Ils me manquent tous énormément et le fait de pouvoir emmener ma femme Michelle loin pour le week-end et de partir en vacances me manque, mais je ne peux pas.







(Image: Presse britannique via Getty Images)



Pendant ce temps, l’ex Lauren de Mark a annoncé cette semaine qu’elle attend son premier enfant avec son petit ami, Charles Drury.

Lauren, qui n’a commencé à sortir avec Charles qu’en septembre de l’année dernière, a révélé pourquoi elles étaient tombées enceintes si tôt.

« Nous étions assez sexuellement actifs et je ne suis sur rien [contraceptives] et c’est arrivé très vite », a-t-elle déclaré au magazine OK!

