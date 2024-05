Le doux geste de Taylor Swift lors du spectacle Eras Tour à Madrid laisse les fans émerveillés

Alors que la tournée Eras traverse l’Europe, Taylor Swift continue de dominer l’industrie musicale avec des concerts consécutifs à guichets fermés. Le chanteur de 34 ans a réorganisé toute la setlist et introduit de nouvelles tenues pour différentes époques. Cependant, Swift n’est pas qu’une affaire d’affaires. La chanteuse à succès de Cruel Summer est connue pour être attentionnée envers ses fidèles fans. Lors du récent spectacle Eras Tour à Madrid, en Espagne, elle a conquis le cœur de ses fans en parlant espagnol.

Le doux geste de Taylor Swift gagne le cœur des fans

Taylor Swift laisse ses fans émerveillés avec un geste doux lors du spectacle The Eras Tour à Madrid, en Espagne

Lors de la soirée d’ouverture de son concert record Eras Tour en Espagne, la chanteuse des Midnights s’est adressée en espagnol à la foule du stade Santiago Bernabéu. « Bienvenido a la Eras Tour », a déclaré Swift, ce qui se traduit approximativement par « Welcome to the Eras Tour » en anglais. Cependant, ce n’est pas la première fois que le chanteur s’exprime publiquement dans une autre langue.

Plus tôt ce mois-ci, alors qu’elle donnait le coup d’envoi de l’étape européenne du Eras Tour à Paris, Swift a prononcé quelques mots en français, dont « enchanté » et « c’est magnifique ». Lors du spectacle The Eras Tour au Mexique l’année dernière, Swift a laissé la foule en ébullition en disant: « Ciudad de Mexico, Bienvenidos al Eras Tour! »

Même si la chanteuse de Cardigan ne parle que quelques mots dans différentes langues, ses fans apprécient qu’elle fasse l’effort de faire en sorte que ses fans étrangers se sentent les bienvenus. Swift a déjà admis dans plusieurs interviews qu’elle essayait d’apprendre quelques mots ou expressions courants des pays dans lesquels elle part en tournée.

Alors que la vidéo de Swift parlant espagnol est rapidement devenue virale sur TikTok, les fans ont inondé la section des commentaires, faisant l’éloge du chanteur All Too Well. Un fan a écrit : « J’aime la façon dont elle connaît toutes les langues des pays dans lesquels elle se produit », tandis qu’un autre a déclaré : « Son espagnol est la chose la plus mignonne qui soit. » Un autre fan a commenté : « Nous avons besoin d’une ère latine. »