Le doute sur la blessure de Dembele à Barcelone contre Man United

Ousmane Dembele est un doute majeur pour le match nul de Barcelone en Ligue Europa contre Manchester United après s’être blessé au quadriceps contre Gérone samedi.

Les tests préliminaires suggèrent que Dembele sera absent pendant trois à quatre semaines, ont déclaré des sources à ESPN, mais le club aura une meilleure idée dimanche avec l’attaquant qui doit subir un scanner sur le terrain d’entraînement.

Dembele, 25 ans, a été éliminé à la 25e minute de la victoire 1-0 de son équipe à l’Estadi Montilivi après s’être arrêté après une course à pied avec le défenseur de Gérone Arnau Martinez.

Il a été remplacé par Pedri – qui a marqué le seul but du match lors de sa 100e apparition au Barca – et a regardé le reste du match se dérouler depuis le banc.

Ousmane Dembele a été l’un des joueurs clés de Barcelone cette saison. David Ramos/Getty Images

Le Barça accueille Man United lors du match aller de son match à élimination directe en Ligue Europa le 16 février, avec le match retour à Old Trafford une semaine plus tard.

Avant la visite de United le mois prochain, le Barça affrontera des matchs de championnat difficiles contre le Real Betis, Séville et Villarreal, tandis qu’ils auront également le match aller de leur demi-finale de la Copa del Rey, le tirage au sort devant être effectué lundi.

Dembele a été l’un des joueurs les plus productifs du Barca cette saison, marquant huit buts et en créant sept autres, et est un incontournable de l’équipe depuis que Xavi Hernandez a pris les commandes.

Alors que ses quatre premières saisons au Barça après un premier transfert de 105 millions d’euros du Borussia Dortmund ont marqué mes problèmes de forme physique, il est resté sans blessure depuis que Xavi a pris les commandes en novembre 2021.

La victoire du Barça à Gérone était sa troisième victoire consécutive 1-0 en Liga et lui a valu six points d’avance sur le Real Madrid, qui accueille dimanche la Real Sociedad, troisième.

Ils découvriront lundi qui sont leurs adversaires en demi-finale de Copa, avec un match à deux pattes Classique contre Madrid une possibilité. L’Athletic Bilbao et Osasuna sont les deux autres équipes restantes dans le tirage au sort.