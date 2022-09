Le Doug and Dave Show apporte “Mass Confusion” à l’église de Plainfield – Shaw Local

Des personnes de tous âges sont invitées à une mission qui explore la foi catholique à travers des sketches, de la musique originale et de l’humour.

La paroisse St. Mary Immaculate à Plainfield accueillera « Mass Confusion » du Doug and Dave Show à 18 h 30 dimanche et lundi au 15629 South Route 59. L’événement est gratuit. Pour plus d’informations, visitez, smip.org/paroisse-mission.

Puis, à 19 heures, le 28 septembre, l’église catholique St. Thomas The Apostle, 1500 Brookdale Road à Naperville, accueillera une version d’une journée de “Mass Confusion”. Pour plus d’informations, visitez stapostle.org/mass-confusion.

Le Doug and Dave Show est une performance basée sur la prémisse d’une station de radio fictive et les participants à l’événement deviennent un public fictif en studio.

Les interprètes sont Doug Brummel et Dave Wilson, tous deux du Colorado. “Mass Confusion” n’est qu’une des présentations de Brummel et Wilson de leur “Doug and Dave Show”, qui est “beaucoup de plaisir, beaucoup de foi et beaucoup d’interaction”, a déclaré Brummel.

“Je pense que c’est la chose la plus amusante que les gens auront jamais en apprenant sur leur foi”, a déclaré Brummel.

Le duo écrit et interprète la musique du spectacle et a également enregistré deux albums au Tennessee. Brummel et Wilson se sont également associés à Non liéune organisation à but non lucratif qui “aide les pauvres du monde entier”, a déclaré Brummel.

“C’est une question de foi dans l’action”, a déclaré Brummel.

Alors, qu’est-ce exactement que “Mass Confusion?”

Sans vouloir « en dévoiler trop », Brummel a déclaré que « Mass Confusion » est destiné à favoriser la foi du public. La présentation engageante et informative sans se sentir “comme une salle de classe” et cet humour “est un outil puissant”, a déclaré Brummel.

“Nous nous réchauffons avec quelques chansons, puis nous nous plongeons directement dans la programmation”, a déclaré Wilson.

Le public apprend pendant que le duo les divertit et se faufile à travers les éléments de la messe catholique, a déclaré Brummel.

“Quand expliquer la messe – pourquoi nous faisons ce que nous faisons”, a déclaré Brummel. “J’espère qu’ils auront une meilleure compréhension afin de pouvoir participer davantage à l’avenir.”

Il n’y a pas deux représentations identiques dans le scénario ou la durée.

“Parfois, je ne me présente pas, alors Dave doit diriger le spectacle”, a déclaré Brummel. “Et puis parfois un invité inattendu ou deux se présentent.”

Et puis Wilson a ajouté: “Il fait quelques personnages qui entrent et sortent pendant que je maintiens le fort à” l’émission de radio “.”

Wilson a déclaré que 90 minutes est la durée moyenne d’un spectacle. Mais puisque l’événement St. Mary s’étend sur deux nuits – la deuxième nuit est la deuxième partie du spectacle, pas un événement répété – le duo peut ajouter “un peu plus de prière, un peu plus de catéchèse”.

Brummel et Wilson utilisaient déjà leurs talents dans différents domaines lorsqu’ils ont décidé de les combiner pour un nouveau ministère.

Brummel, qui a grandi à Plana en tant que plus jeune de sept enfants, a obtenu sa maîtrise en théologie du séminaire et de l’école de théologie Saint-Meinrad et a travaillé dans la pastorale des jeunes, selon le site de Doug et Dave.

Il a développé ses personnages dans le contexte de son travail en tant que comédien et conteur religieux et familial, voyageant à travers les États-Unis pour divertir et évangéliser, selon le site de Doug Brummel.

Wilson a déclaré qu’il avait passé deux décennies à écrire et à jouer de la musique country et à faire des tournées avec des groupes. En 2015, Wilson et Brummel ont fini par appartenir à la même église du Colorado. Wilson a été invité à jouer à la messe, ce qu’il a fait bien que Wilson ait dit qu’il n’avait jamais “pensé à utiliser mes dons et mes talents de cette façon”.

Finalement, Wilson et Brummel ont discuté des moyens de fusionner leurs talents. Une fois qu’ils ont écrit “six ou sept chansons” qu’ils considéraient comme de “bonnes chansons”, ils ont décidé de monter un spectacle qu’ils pourraient emmener à travers les États-Unis, a déclaré Wilson.

Alors ils l’ont fait. C’était en 2018.

“Dieu nous a appelés et nous y sommes”, a déclaré Brummel.

Pour plus d’informations, visitez douganddaveshow.com et dougbrummel.com.