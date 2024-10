Le doubleur de « Bob’s Burgers » qui a participé à la tentative ratée de coup d’État aux États-Unis est condamné à la prison

Jay James Johnston, qui a exprimé l’antagoniste Jimmy Pesto Sr. sur Bob’s Burgers, a été condamné aujourd’hui à 12 mois et un jour de prison pour ses actions lors de la tentative de coup d’État du 6 janvier 2021 contre le gouvernement américain par les partisans du président Donald Trump.

La peine de prison découle du plaidoyer de culpabilité de Johnston en juillet dernier pour une accusation d’entrave à l’application de la loi lors d’un trouble civil. En plus de la peine de prison, la peine de Johnston comprend deux ans de liberté surveillée après la prison et une condamnation à payer 2 000 $ de dédommagement.

Les détails sur les actions de Johnson le 6 janvier peuvent être trouvés dans ce communiqué de presse du bureau du procureur américain du district de Columbia. Selon des documents judiciaires, Johnston, 55 ans, a utilisé un bouclier anti-émeute volé par la police du Capitole américain et a participé à de multiples efforts pour faire pression contre la ligne de police.

« Les informations l’ont présenté comme une attaque », a envoyé Johnston à une connaissance après la tentative de coup d’État. «En fait, ce n’était pas le cas. Je pensais que c’était en quelque sorte devenu ça. C’était un désastre. J’ai été macéré et gazé lacrymogène et j’ai trouvé cela assez peu esthétique.

Les procureurs fédéraux avaient demandé au juge une peine plus longue de 18 mois contre Johnston, arguant qu’il avait « fait la lumière sur sa participation à l’émeute en se déguisant en Jacob Chansley, connu sous le nom de « chaman QAnon », lors d’une fête d’Halloween à laquelle il avait assisté. .» Le tribunal de district des États-Unis a publié cette photo de Johnston habillé en Chansley :

Suite à sa participation, Johnston a été « banni » du casting de Bob’s Burgers en décembre 2021. La décision aurait été prise par les « meilleurs collaborateurs » de la série.

Outre son travail sur Bob’s Burgers, Les autres crédits de doublage de Johnston incluent Rick et Morty, Frankenhole de Mary Shelley, et Orel moral, ce dernier dont il a également réalisé et produit. Ses crédits à l’écran incluent Tu ferais mieux d’appeler Saul, Arrested Development, le programme Sarah Silverman, et M. Show avec Bob et David.

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis les événements du 6 janvier, plus de 1 500 personnes ont été inculpées pour des crimes liés à la violation du Capitole américain, dont plus de 570 personnes accusées d’avoir agressé ou entravé les forces de l’ordre, un crime.