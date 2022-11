Le doubleur de Batman, Kevin Conroy, est décédé à 66 ans

NEW YORK –

Kevin Conroy, le doubleur prolifique dont la livraison grave sur “Batman: la série animée” était pour de nombreux fans de Batman le son définitif du Caped Crusader, est décédé à 66 ans.

Conroy est décédé jeudi après une bataille contre le cancer, a annoncé vendredi le producteur de la série Warner Bros.

Conroy était la voix de Batman dans la série animée acclamée qui s’est déroulée de 1992 à 1996, agissant souvent aux côtés du Joker de Mark Hamill. Conroy a continué en tant que voix animée presque exclusive de Batman, comprenant quelque 15 films, 400 épisodes de télévision et deux douzaines de jeux vidéo, dont les franchises “Batman : Arkham” et “Injustice”.

Au cours des huit décennies d’histoire de Batman, personne n’a plus joué au Dark Knight.

“Depuis plusieurs générations, il est le Batman définitif”, a déclaré Hamill dans un communiqué. “C’était l’un de ces scénarios parfaits où ils avaient exactement le bon gars pour le bon rôle, et le monde s’en portait mieux.”

“Il sera toujours mon Batman”, a déclaré Hamill.

La popularité de Conroy auprès des fans a fait de lui une personnalité recherchée sur le circuit des congrès. Dans le monde souvent tumultueux de DC Comics, Conroy était un pilier et très apprécié. Dans un communiqué, Warner Bros. Animation a déclaré que la performance de Conroy “sera à jamais parmi les plus grandes représentations du Chevalier noir sur tous les supports”.

“Kevin a apporté une lumière avec lui partout, que ce soit dans la cabine d’enregistrement en donnant le maximum ou en nourrissant les premiers intervenants pendant le 11 septembre ou en s’assurant que chaque fan qui l’a jamais attendu ait un moment avec son Batman”, a déclaré Paul Dini, producteur. du spectacle animé. “Un héros dans tous les sens du terme.”

Né à Westbury, New York, et élevé à Westport, Connecticut, Conroy a commencé comme acteur de théâtre bien formé. Il a fréquenté Juilliard et a partagé une chambre avec Robin Williams. Après avoir obtenu son diplôme, il a tourné avec le groupe d’acteurs de John Houseman, The Acting Company. Il a joué dans “A Midsummer Night’s Dream” au Public Theatre et dans “Eastern Standard” à Broadway. Au Old Globe Theatre de San Diego, en Californie, il a joué dans “Hamlet”.

La production des années 1980 de “Eastern Standard”, dans laquelle Conroy jouait un producteur de télévision vivant secrètement avec le sida, avait une signification particulière pour lui. Conroy, qui était gay, a déclaré à l’époque qu’il assistait régulièrement aux funérailles d’amis décédés du sida. Il a déversé son angoisse tous les soirs sur scène.

En 1980, Conroy a déménagé à Los Angeles, a commencé à jouer dans des feuilletons télévisés et a réservé des apparitions dans des séries télévisées telles que “Cheers”, “Tour of Duty” et “Murphy Brown”. En 1991, lorsque la directrice de casting Andrea Romano recherchait son acteur principal pour “Batman : la série animée”, elle a passé des centaines d’auditions avant l’arrivée de Conroy. Il était là sur la recommandation d’un ami – et a immédiatement été choisi.

Conroy a commencé le rôle sans aucune expérience dans la bande dessinée et en tant que novice en doublage. Son Batman était rauque, maussade et sombre. Son Bruce Wayne était léger et fringant. Son inspiration pour les voix contrastées, a-t-il dit, est venue du film des années 1930, “The Scarlet Pimpernel”, sur un aristocrate anglais qui mène une double vie.

“C’est tellement amusant en tant qu’acteur de se mordre les dents”, a déclaré Conroy au New York Times en 2016. “L’appeler animation ne lui rend pas justice. Cela ressemble plus à de la mythologie.”

Au fur et à mesure que la performance de Conroy évoluait au fil des ans, elle était parfois liée à sa propre vie. Conroy a décrit son propre père comme un alcoolique et a déclaré que sa famille s’était désintégrée alors qu’il était au lycée. Il a canalisé ces émotions dans le film d’animation de 1993 “Mask of the Phantasm”, qui tournait autour des problèmes non résolus de Bruce Wayne avec ses parents.

“Andrea est arrivée après l’enregistrement et m’a pris dans ses bras”, a déclaré Conroy au Hollywood Reporter en 2018. “Andrea a dit : ‘Je ne sais pas où tu es allé, mais c’était une belle performance.’ Elle savait que je dessinais sur quelque chose.”

Conroy laisse dans le deuil son mari, Vaughn C. Williams, sa sœur Trisha Conroy et son frère Tom Conroy.

Dans “Finding Batman”, sorti plus tôt cette année, Conroy a écrit une bande dessinée sur son voyage improbable avec le personnage et en tant qu’homme gay à Hollywood.

“Je me suis souvent demandé à quel point il était approprié que je décroche ce rôle”, a-t-il écrit. “En tant que garçon gay ayant grandi dans les années 1950 et 1960 dans une famille ferventement catholique, j’étais devenu apte à dissimuler des parties de moi-même.”

La voix qui a émergé de Conroy pour Batman, a-t-il dit, était celle qu’il n’a pas reconnue – une voix qui “semblait rugir de 30 ans de frustration, de confusion, de déni, d’amour, de désir”.

“J’ai senti Batman monter du plus profond de moi.”