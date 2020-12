ATHÈNES, Géorgie: Sophomore Toumani Camara a marqué 15 points et a récolté 17 rebonds, un sommet en carrière pour son premier double-double et la Géorgie a renvoyé le Montana 63-50 mardi soir.

Andrew Garcia a ajouté 13 points, Justin Kier 12 et PJ Horne 10 pour les Bulldogs (4-0), qui ont utilisé un départ chaud et une course en seconde période pour vaincre les Grizzlies.

Horne a frappé un 3 points pour capturer une course d’ouverture de la partie 9-0 et un Kier-dunk a fait 19-5 après seulement cinq minutes de match. Après qu’un sauteur de Christian Brown ait fait 21-7, la Géorgie a tiré 10 sur 12.

Les Grizzlies ont marqué les 10 points suivants et un deuxième pointeur consécutif à 3 points d’Eddy Egun a pris le Montana en 23-20. Les Bulldogs ont raté neuf tirs consécutifs et 13 de 14, mais ont récupéré à 32-24 dans la demie.

Un jeu à trois points de Brandon Whitney pour ouvrir la deuxième mi-temps avait Montana à moins de cinq, mais Camara avait deux paniers et Sahvir Wheeler a frappé un 3 pour ramener l’avance à 12. moins de trois minutes pour aller.

Kyle Owens a mené les Grizzlies (0-4) avec 17 points et Egun en a ajouté 11.

Les Grizzlies ont détenu la Géorgie 26 points en dessous de la moyenne du début de saison mais n’ont pas pu en profiter car les Bulldogs avaient un avantage de 49-30. La Géorgie a utilisé 18 rebonds offensifs pour marquer 14 points de deuxième chance. Les points de la différence de peinture étaient de 40 à 16.

