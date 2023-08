Le double tueur qui est arrivé au Royaume-Uni en se faisant passer pour un écolier a été signalé comme une menace terroriste avant d’assassiner Royal Marine

Un DOUBLE tueur qui est arrivé au Royaume-Uni en se faisant passer pour un écolier a été signalé comme une menace terroriste potentielle avant d’assassiner un Marine, selon une enquête.

Lawangeen Abdulrahimzai, 21 ans, a mortellement poignardé Tom Roberts devant un Métro plats à emporter à Bournemouth.

Lawangeen Abdulrahimzai s’est fait passer pour un garçon de 14 ans pour obtenir l’asile Crédit : PA

Il a ensuite assassiné Tom Roberts d’affilée sur des scooters électriques

Étonnamment, le ressortissant afghan a été reconnu coupable de meurtre en Serbie en 2018 après que deux personnes ont été abattues à l’extérieur d’une zone de réfugiés.

Il est ensuite entré au Royaume-Uni en 2019 après avoir affirmé qu’il était un jeune de 14 ans dont les parents avaient été tués par les talibans en Afghanistan.

Ses mensonges étaient si convaincants qu’il a été placé en famille d’accueil où il a failli donner un coup de tête à son soignant.

Une pré-enquête examen dans la mort de Tom a appris aujourd’hui comment le programme antiterroriste Prevent du ministère de l’Intérieur avait été mis au courant d’Abdulrahimzai.

Adam Farrer, représentant le ministère de l’Intérieur, a déclaré à l’audience: « Nous avons reçu l’instruction qu’il y ait un examen plus approfondi par le département de la sécurité intérieure de Prevent au sein du ministère de l’Intérieur.

« D’après ce que nous comprenons, en 2021, M. Abdulrahimzai a été référé à Prevent en raison de craintes qu’il soit susceptible d’être victime de terrorisme.

Un examen a maintenant été lancé sur le dernier développement après la réalisation d’une précédente enquête.

Les résultats de ce rapport seront restreints car ils pourraient révéler les procédures utilisées lors du traitement des candidats, a déclaré le tribunal.

Mais la coroner Rachael Griffin a critiqué le ministère de l’Intérieur après que le père de Tom, Philip Roberts, a révélé qu’il n’avait reçu aucun contact concernant les critiques.

Elle a déclaré: « Je suis étonnée que la famille de Tommy n’ait pas été informée de l’examen et je suis sûre que vous en ferez part et je les exhorte à entrer en contact dès que possible.

« C’est totalement inacceptable ce qui s’est passé au cours des six ou sept derniers mois alors que nous avons couru après nos arrières pour découvrir ce qui s’est passé. »

Ajournant l’enquête jusqu’au 9 janvier, Mme Griffin a demandé au conseil de Bournemouth, Christchurch et Poole de fournir des détails sur ses vérifications d’évaluation de l’âge effectuées sur Abdulrahimzai.

Le coroner a également ordonné à la police du Dorset de fournir ses dossiers sur l’affaire et les détails de tout examen interne effectué.

Abdulrahimzai a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 29 ans en janvier après avoir été reconnu coupable du meurtre de Tom.

Le 12 mars de l’année dernière, il s’était disputé avec le copain de Tom, James Medway, à propos d’un scooter électrique.

Lorsque l’espoir de la Royal Marine, Tom, est intervenu, il a été poignardé au cœur et à l’estomac par l’accusé « très agressif ».

Une vidéosurveillance effrayante a montré M. Medway pourchassant Abdulrahimzai à travers la ville et dans un parc.

Le tueur a été vu par des témoins horrifiés courant « très vite » dans l’obscurité du centre-ville animé.

Tragiquement, le temps entre l’éclatement de la dispute et le coup de couteau de Tom n’était que de 24 secondes.

Abdulrahimzai a affirmé avoir 16 ans lorsqu’il a été arrêté, soupçonné d’avoir assassiné Tom.

Mais après examen de son dentsil a été jugé qu’il avait en fait 21 ans.