Le double tueur d’enfants Colin Pitchfork SERA inscrit au registre des délinquants sexuels après sa sortie de prison, confirme le ministère de la Justice

Le tueur d’enfants DOUBLE Colin Pitchfork sera inscrit au registre des délinquants sexuels à sa sortie de prison.

Le ministère de la Justice s’est excusé d’avoir prétendu à tort qu’il ne pouvait pas être ajouté en raison du registre n’incluant aucune personne condamnée avant 1997.

Le double tueur d’enfants Colin Pitchfork sera inscrit au registre des délinquants sexuels à sa sortie de prison Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le monstre, maintenant dans la soixantaine, a violé et étranglé deux filles de 15 ans dans les années 1980 Crédit : Rex

Le monstre a été mis en cage à vie après avoir violé et étranglé Lynda Mann et Dawn Ashworth, 15 ans, dans le Leicestershire en 1983 et 1986.

Pitchfork, maintenant dans la soixantaine, est devenu le premier homme reconnu coupable de meurtre sur la base de preuves ADN en 1988, après avoir reconnu deux meurtres, deux viols, deux attentats à la pudeur et un complot visant à pervertir le cours de la justice.

Le ministère de la Justice a publié une déclaration ce week-end disant qu’il ne serait pas inscrit sur le registre des délinquants sexuels à sa libération.

Mais dans une clarification mercredi, a déclaré que le contraire était vrai.

Le département a déclaré qu’il « s’excusait sincèrement » pour l’erreur, mais a souligné que les conditions de la licence à vie de Pitchfork seront plus strictes que les conditions du registre.

Pitchfork a été condamné à une peine minimale de 30 ans, mais qui a été réduite de deux ans en 2009, et il a été transféré dans une prison ouverte il y a trois ans.

À la suite d’une audience en mars, la Commission des libérations conditionnelles a statué qu’il était « apte à être libéré », bien que cela ait été refusé en 2016 et 2018.

Le mois dernier, le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a demandé au conseil d’administration, qui est indépendant du gouvernement, de réexaminer la décision dans le cadre du soi-disant mécanisme de réexamen, mais sa demande a été refusée.

Une porte-parole du ministère de la Justice a déclaré : « Colin Pitchfork a toujours été éligible au registre des délinquants sexuels et y sera ajouté à sa libération.

« De plus, il sera soumis à une surveillance et à des conditions beaucoup plus strictes en raison de son permis à vie et s’il enfreint ces conditions, il risque d’être renvoyé en prison. »

La mère de Dawn, Barbara, 75 ans, a décrit le demi-tour comme un « grand soulagement ».

Les signataires du registre doivent informer la police de tout voyage à l’étranger, s’ils vivent dans un ménage avec un mineur, et doivent fournir aux agents des informations financières, telles que des comptes bancaires et des cartes de crédit, ainsi que leurs informations de passeport et d’assurance nationale. numéro.

Le gouvernement prévoit de remanier le système de libération conditionnelle, les conclusions d’un examen étant attendues plus tard cette année.

Il a également cherché à modifier la loi afin que les tueurs d’enfants soient condamnés à la vie derrière les barreaux sans libération conditionnelle.

Pitchfork a tué Dawn Ashworth, 15 ans, en 1986

L’écolière Lynda Mann, 15 ans, a été retrouvée violée et étranglée à Narborough, Leicestershire