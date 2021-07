Le double tueur d’enfants EVIL, Colin Pitchfork, ne figurera PAS sur le registre des délinquants sexuels à sa sortie de prison, a-t-on révélé.

La révélation choquante est due à une lacune juridique – car le registre n’inclut aucune personne condamnée avant 1997.

La durée minimale de 30 ans de Pitchfork a été réduite de deux ans en 2009 Crédit : PA

L’une de ses deux jeunes victimes, Lynda Mann, tuée en 1983, à Narborough

Le monstre a été mis en cage à vie après avoir violé et étranglé Lynda Mann et Dawn Ashworth, 15 ans, dans le Leicestershire en 1983 et 1986.

Il est devenu le premier homme reconnu coupable de meurtre sur la base de preuves ADN en 1988 après avoir reconnu deux meurtres, deux viols, deux attentats à la pudeur et un complot visant à pervertir le cours de la justice.

Le double tueur d’enfants devrait être libéré de prison ce week-end après que la Commission des libérations conditionnelles a rejeté une contestation du gouvernement contre sa décision.

En vertu de la loi de 1997 sur les délinquants sexuels, tous les délinquants sexuels condamnés doivent s’inscrire auprès des flics dans les trois jours suivant leur condamnation ou leur sortie de prison.

Mais, écrit le Mirror, Pitchfork sera libéré sans être surveillé sur le registre des délinquants sexuels.

Ce registre contient les coordonnées de toute personne condamnée, mise en garde ou libérée de prison pour infraction sexuelle contre des enfants ou des adultes depuis septembre 1997.

Supervisé par les flics, le registre n’est pas rétroactif, il n’inclut donc aucune personne condamnée avant 1997.

LIMITES AU CONTACT AVEC LES ENFANTS

Cependant, selon The Guardian, Pitchfork devra vivre à une adresse désignée et porter une étiquette électronique.

Le tueur diabolique doit – dans le cadre des conditions de sa libération controversée – effectuer des tests de détecteur de mensonges et dire aux flics quels véhicules il utilise.

Pitchfork devra également donner les noms de ceux avec qui il s’entretient, « avec des limites particulières au contact avec les enfants », ajoute le journal.

Il a plaidé coupable des deux meurtres en septembre 1987 et a été condamné à perpétuité en janvier 1988.

Le juge a déclaré que les meurtres étaient « particulièrement sadiques ».

La peine minimale de 30 ans de Pitchfork a été réduite de deux ans en 2009 et il a été transféré dans une prison ouverte il y a trois ans.

À la suite d’une audience en mars, la Commission des libérations conditionnelles avait décidé que l’ignoble démon sexuel était « apte à être libéré », bien que cela ait été refusé en 2016 et 2018.

Mais le mois dernier, le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a demandé au conseil, qui est indépendant du gouvernement, de réexaminer la décision dans le cadre du soi-disant mécanisme de réexamen.

Il va encore frapper. La mère de Lynda Mann, Kath

Mardi dernier, la Commission des libérations conditionnelles a annoncé que la demande avait été « refusée ».

Sa décision a été critiquée par son ex-femme lorsqu’elle a décrit Pitchfork, qu’elle a épousé en 1981 alors qu’il était boulanger, comme un « monstre ».

La femme, qui a deux enfants avec le meurtrier, a critiqué le démon sexuel pour avoir commis des « crimes horribles ».

Son ancienne épouse, Carole, a déclaré que ses fils adultes ne parleraient jamais de leur père et avaient refusé les demandes d’interviews.

CRIMES HORRIBLES

S’exprimant depuis son domicile dans le Leicestershire, elle a déclaré qu’elle n’avait pas été informée par les autorités que Pitchfork – qui a changé son nom en David Thorpe – était en liberté conditionnelle, affirmant qu’ils n’auraient « aucune raison » de l’alerter.

Mais elle était au courant des reportages des médias et de la controverse entourant sa liberté imminente après plus de trois décennies.

Carole était sa femme depuis seulement deux ans lorsque Pitchfork a commis son premier meurtre en novembre 1983 à l’âge de 22 ans.

Son procès a appris qu’il avait laissé son bébé dormir dans sa voiture pendant qu’il violait et tuait Lynda dans le village de Narborough avant de rentrer chez lui et de mettre le garçon au lit.

Trois ans plus tard, en juillet 1986 à Enderby, à un peu plus d’un kilomètre et demi de la scène de son premier crime, il a violé et assassiné Dawn.

Les meurtres ont marqué la communauté locale très unie.

Carole les a décrits comme des « crimes horribles » et a déclaré qu’ils avaient eu « un impact énorme sur ma vie ».

Elle a ajouté : « Je n’ai aucun contact avec lui. J’essaie de continuer ma vie du mieux que je peux. »

Barbara Ashworth a déclaré que la décision d’autoriser la libération du meurtrier de sa fille était « décevante ».

Le partenaire abattu de la mère de Lynda Mann, Kath Eastwood, a déclaré cette semaine qu’ils avaient « perdu notre combat » et étaient « horrifiés qu’il se libère ».

Je ne crois pas qu’il ait été réhabilité. La mère de Lynda Mann, Kath

Le mois dernier, Kath, 72 ans, a déclaré à propos du tueur de sa fille : « Il ne devrait plus jamais marcher librement pour respirer de l’air frais.

« Je ne crois pas qu’il ait été réhabilité. Il frappera encore, il tuera un autre enfant innocent.

Le député du sud du Leicestershire, Alberto Costa, qui a fait campagne contre la libération du tueur, s’est dit « profondément déçu » par la décision.

Il a ajouté dans un message sur Twitter : « J’ai fait tout ce que j’ai pu pour arrêter la libération de Pitchfork. »

Le juge Michael Topolski QC, qui a examiné la décision pour la Commission des libérations conditionnelles, a conclu que la « demande de réexamen est refusée ».

Il a ajouté : « Ce fut et reste un cas d’une gravité, d’une complexité et d’une notoriété considérables.

« Les terribles conséquences des viols brutaux et des meurtres de deux filles innocentes assombriront à jamais la vie des familles concernées. »

RISQUES DE RETOUR EN PRISON

Le ministère de la Justice s’est dit « déçu » mais a respecté la décision.

La sortie de Pitchfork sera soumise à des conditions de licence strictes.

Le ministère de la Justice a ajouté : « Nos sympathies restent avec les familles de Lynda Mann et Dawn Ashworth.

« Mais ils peuvent être rassurés sur le fait que Pitchfork sera soumis à une surveillance de probation étroite à vie et risque un retour immédiat en prison s’il ne respecte pas les conditions de son permis. »

Le gouvernement prévoit de remanier son système de libération conditionnelle contentieux, les conclusions d’un examen étant attendues plus tard cette année.

Il a également cherché à modifier la loi afin que les tueurs d’enfants soient condamnés à la vie derrière les barreaux sans libération conditionnelle.

Dawn Ashworth, qui a également été violée et tuée dans le Leicestershire à l’âge de 15 ans

Colin Pitchfork arrive au tribunal, accusé de viol et de meurtre en 1987 Crédit : Getty

Evil Pitchfork a été photographié le jour de la sortie en 2017 Crédit: News Group Newspapers Ltd