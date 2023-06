COLIN Pitchfork a un nouveau partenaire et des amis qui ont aidé à persuader les chefs de la libération conditionnelle de le libérer, a-t-on appris aujourd’hui.

Le double tueur d’enfants avait reçu plus tôt le feu vert pour être libéré de prison, après avoir été jugé ne plus présenter de risque.

Il a été libéré après 33 ans en 2021, mais est rapidement revenu en prison après un comportement «préoccupant»

Mais les députés et les familles des victimes ont dénoncé la décision « diabolique » et ont appelé le secrétaire à la Justice à intervenir pour la bloquer avant qu’il ne soit trop tard.

M. Pitchfork – qui s’appelle désormais David Thorpe – a commis ses crimes dans le Leicestershire.

Aujourd’hui âgé de 63 ans, il a violé et étranglé Lynda Mann en 1983 et Dawn Ashworth, toutes deux âgées de 15 ans, en 1986.

Pitchfork a été condamné à la prison à vie en 1988 – avec une peine minimale de 30 ans qui a ensuite été réduite à 28 ans.

Il s’est vu refuser la libération conditionnelle en 2016 et 2018 après avoir été qualifié de danger pour le public.

Il a été libéré en 2021 mais était de retour en prison deux mois plus tard après avoir enfreint les conditions de licence de sa libération.

Aujourd’hui, la Commission des libérations conditionnelles a déclaré qu’elle pensait que son niveau de risque était suffisamment faible pour le laisser sortir.

Et ils ont déclaré que « les facteurs de protection qui réduiraient le risque de récidive étaient considérés comme le soutien que M. Pitchfork tire de la relation avec son partenaire et de ses amis ».

Colin Pitchfork a un nouveau partenaire et des amis qui le maintiennent dans le droit chemin Crédit : Entreprise

Dans le cadre des conditions de son permis, il devra peut-être dire aux chefs de probation s’il développe des relations étroites avec de nouvelles personnes.

Et il peut également disposer d’une zone d’exclusion « pour éviter tout contact avec les victimes, les femmes et les enfants », selon les recommandations de la Commission des libérations conditionnelles.

Auparavant, M. Pitchfork a dû avouer des crimes à de nouvelles petites amies ou risquer d’être renvoyé en prison en vertu d’une énorme liste de 43 conditions de licence.

L’ex-femme de Pitchfork, Carole, qui était avec lui lorsqu’il a commis les meurtres, l’a qualifié de « monstre ».

Carole les a décrits comme des « crimes horribles » et a déclaré qu’ils avaient eu « un impact énorme sur ma vie ».

Ils sont maintenant divorcés, mais elle garde un profil bas.

Mais les chefs des libérations conditionnelles ont déclaré plus tôt que « certaines conditions devraient être moins restrictives ou supprimées » car la dernière série était « extrêmement restrictive ».

Ils sont toujours convaincus qu’il « ne sera pas en mesure de récidiver ».

Le double meurtrier se serait fait appeler David Thorpe parmi les décalages au sein du HMP Leyhill.

Cependant, le secrétaire à la Justice Alex Chalk pourrait intervenir dans les trois prochaines semaines et leur demander de revoir.

Des sources proches de lui ont déclaré qu’il examinait l’affaire très attentivement et évaluait s’il fallait plaider la cause et intervenir.

Le député local Alberto Costa a déclaré aujourd’hui qu’il était « profondément déçu que la Commission des libérations conditionnelles ait décidé de libérer le tueur d’enfants condamné Colin Pitchfork ».

Il a ajouté: « Je voudrais rassurer les électeurs que j’écrirai au secrétaire à la Justice pour lui demander de demander un examen immédiat et urgent.

« Il est tout simplement impensable qu’un homme qui a commis des crimes aussi graves soit jamais libéré, et je demanderai au gouvernement de contester cette décision dans les termes les plus forts possibles. »

Une source du ministère de la Justice a déclaré au Sun : « Pitchfork a été rappelé en prison il y a moins de deux ans pour comportement inquiétant.

« Le fait que la commission des libérations conditionnelles pense qu’il est maintenant en sécurité pour la libération est extrêmement inquiétant. Cela ne fera rien pour la confiance du public et ne fera que renforcer les appels à la réforme. »

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Ce sera une décision très bouleversante pour les familles de Lynda Mann et Dawn Ashworth et nos sincères condoléances les accompagnent.

« Pitchfork restera en prison pendant que le Lord Chancellor examinera avec une extrême attention s’il convient de demander à la Commission des libérations conditionnelles de reconsidérer sa décision.

« Notre priorité numéro un est la protection du public, c’est pourquoi nous réformons le système de libération conditionnelle et introduisons un contrôle ministériel pour garder les délinquants les plus dangereux derrière les barreaux. »

La mère de Lynda Mann a dénoncé la décision de le libérer

Dawn Ashworth était l’une de ses victimes

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: « Un panel de la Commission des libérations conditionnelles, comprenant deux juges, a ordonné aujourd’hui la remise en liberté de Colin Pitchfork après son rappel en détention en novembre 2021.

« Après avoir examiné toutes les preuves, lors d’une audience observée par les victimes et le député local, le panel a conclu que le rappel en garde à vue de M. Pitchfork était vicié et n’était pas étayé par des preuves.

« Séparément, le panel a conclu que le maintien en détention du prisonnier n’était plus nécessaire pour la protection du public.

« Les révisions des libérations conditionnelles sont effectuées de manière approfondie et avec un soin extrême.

« La protection du public est notre priorité numéro un, mais notre seul objectif en droit est le risque, pas la punition, et doit être basé sur des preuves.