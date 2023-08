Le double moniteur de jeu géant de Samsung devrait débarquer en octobre

Samsung a présenté son double moniteur de jeu de 57 pouces lors du CES en janvier, accueillant l’Odyssey Neo G9 dans la gamme de cette année. Et mercredi à la Gamescom, la société a annoncé une fenêtre de sortie pour le nouveau modèle, affirmant que le produit arrivera en octobre. Son prix est fixé à 2 500 $.

Présenté par Samsung comme le premier double écran ultra haute définition au monde, l’Odyssey Neo G9 est équipé d’une résolution 4K (à 7 680 x 2 160), d’un écran incurvé 1 000R aussi grand que deux moniteurs de 32 pouces et d’un mini panneau lumineux LED conçu pour pour créer un effet immersif. La société affirme cependant que sa fonctionnalité la plus remarquable est la capacité DisplayPort 2.1, qui permet d’offrir une bande passante plus élevée, des taux de rafraîchissement plus rapides et une expérience de jeu globalement plus fluide. Le précédent modèle Neo G9 de Samsung mesurait 49 pouces.

« Le Neo G9 57 et l’Ark 2023 offrent aux joueurs des expériences de jeu immersives dignes d’un cinéma et une qualité d’image exceptionnelle pour tout style de jeu », a déclaré James Fishler, vice-président senior du divertissement à domicile chez Samsung.

En plus de la connectivité DP 2.1, le moniteur dispose également de plusieurs ports HDMI 2.1 et USB et est doté des modes image dans l’image et image par image. Les autres fonctionnalités incluent le rapport hauteur/largeur ultra-large de 32:9, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et la prise en charge de FreeSync Premium Pro. La société ouvre également des précommandes pour le moniteur de jeu Odyssey Ark de 55 pouces.