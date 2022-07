Le double meurtrier qui a tué sa femme ET sa fiancée voit sa peine à perpétuité réduite

Un DOUBLE meurtrier qui a tué sa femme, et six ans plus tard sa fiancée, a vu sa peine à perpétuité réduite.

Ian Stewart, 61 ans, était en prison pour le meurtre d’Helen Bailey, 51 ans, lorsque la police a enquêté sur la mort de sa femme Diane en 2010.

Le double meurtrier Ian Stewart, qui a tué sa femme et six ans plus tard sa fiancée, a vu sa peine à perpétuité réduite Crédit : PA

Ian Stewart a assassiné sa compagne Helen Bailey

Diane a été retrouvée effondrée dans le jardin en 2010 Crédit : PA

Les juges de la Cour d’appel ont jugé que l’ordonnance de perpétuité qui lui avait été imposée pour le décès de Diane, âgée de 47 ans, n’était pas justifiée.

Dans un jugement, ils ont déclaré : « Aussi grave que fût le premier meurtre, il ne pouvait pas – considéré isolément du deuxième meurtre ultérieur – être considéré comme une infraction d’une gravité exceptionnellement élevée.

“Il n’y a aucune suggestion qu’au moment où il a commis le premier meurtre, Stewart prévoyait déjà que ce serait le premier d’une série.”

La peine de papa Stewart, de Royston, Herts, a été réduite à perpétuité avec au moins 35 ans de prison.

Stewart a jeté le corps de l’auteur pour enfants Mme Bailey dans une fosse d’aisances.

Il avait affirmé que sa femme était décédée des suites d’une crise d’épilepsie.