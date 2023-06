Le double meurtre d’Algonquin était «odieux, macabre», dit la famille de la victime – Shaw Local

Les membres de la famille d’un homme algonquin matraqué à mort par son beau-fils le 29 novembre 2021 ont déclaré mardi que l’homme de 64 ans était dynamique, loyal, aimait la pêche, prenait soin des gens et « détestait la confrontation ».

Maxim Parnov, 37 ans, a plaidé coupable le mois dernier de meurtre au premier degré dans le meurtre de Peter Almen et a été condamné à 50 ans de prison.

Parnov, qui s’est assis stoïquement dans la salle d’audience mardi vêtu d’une tenue orange délivrée par la prison lors d’une audience sur l’impact de la victime, a également été accusé du meurtre au premier degré de sa mère Elvira « Ella » Almen, 56 ans. Cependant, cette accusation a été rejetée dans le cadre du plaidoyer négocié accepté par la juge du comté de McHenry, Tiffany Davis, le 22 mai.

S’il avait également été reconnu coupable du meurtre de sa mère, il aurait passé la prison à vie.

Deux chefs d’accusation de dissimulation d’un décès par homicide ont également été rejetés.

Parnov est tenu de purger 100% de sa peine et une fois libéré de prison, il purgera trois ans de libération surveillée obligatoire, selon les documents de condamnation du palais de justice du comté de McHenry.

Les membres de la famille qui ont pris la parole lors de l’audience de la déclaration de la victime de mardi ont décrit ce que Parnov a fait comme « odieux et macabre ».

« C’est là que je laisserai le pardon à Dieu. » — Ruth Almen, sœur de Peter Almen, 64 ans, tué par son beau-fils Maxim Parnov, 37 ans, le 29 novembre 2021.

La fille d’Almen a déclaré dans une déclaration lue par le procureur adjoint de l’État, Randi Freese, que son enfant ne connaîtra jamais son grand-père et n’aura jamais les mêmes souvenirs qu’elle avait de la pêche avec lui.

Sharon Winner, la première épouse de Peter Almen et mère de ses trois filles, a déclaré qu’elle connaissait Almen depuis l’âge de 7 ans.

Elle a décrit Peter Almen comme « vibrant et engageant ».

Lorsque Peter Almen a épousé « Ella », elle a demandé si son fils, Parnov, pouvait emménager temporairement avec eux, se souvient Winner.

Mais lorsque Parnov a emménagé avec ses chiens, Winner a déclaré qu’Almen lui avait dit que l’arrangement s’était transformé en un « enfer vivant » et que Peter Almen travaillait à acheter à Parnov un logement à lui.

« Il a tué sa mère pour rien. … Il s’est faufilé dans la maison et les a assassinés tous les deux pour rien », a déclaré Winner.

« Le trou béant laissé par leur absence ne sera jamais réparé », a déclaré Winner. « Ils nous manqueront à jamais. »

Parnov, qui est détenu dans la prison du comté de McHenry sous caution de 5 millions de dollars depuis son arrestation après avoir été capturé dans le Wisconsin, est accusé d’avoir tué sa mère et son beau-père dans leur maison de deux étages située dans le bloc 400 de La Fox River Drive, et caché leurs corps.

Parnov a été initialement inculpé de six chefs de meurtre au premier degré et de deux chefs de dissimulation d’une mort par homicide, selon les archives judiciaires.

Parnov « a infligé un traumatisme contondant » au couple dans la maison qu’ils partageaient, causant leur mort, ont écrit les procureurs dans l’acte d’accusation.

Les autorités ont déclaré qu’il avait ensuite «caché» le corps de sa mère dans un congélateur et celui de son beau-père dans une armoire et les avait chargés dans un camion U-Haul, selon l’acte d’accusation.

Parnov s’est ensuite enfui dans le Wisconsin où il a été capturé une semaine plus tard par les adjoints du shérif du comté de Kenosha dans une maison de Salem.

Les autorités ont déclaré qu’au moment des meurtres, Parnov et le couple se disputaient mais n’ont pas divulgué de quoi ils se disputaient.

Un contrôle de bien-être a été effectué à la maison lorsque Peter Almen ne s’est pas présenté au travail, ont indiqué les autorités.

Ruth Almen, la sœur cadette de Peter Almen, a déclaré qu’elle avait du mal à dire à leur mère alors âgée de 93 ans que son fils était décédé et d’une manière si « odieuse et macabre ». Elle a dit plus tard que dire à leur mère ce que Parnov avait fait à son fils avait exacerbé la démence de leur mère.

En regardant Parnov depuis la barre des témoins, Ruth Almen a déclaré qu’en essayant de dire à leur mère ce que Parnov avait fait à Peter, elle avait du mal à expliquer « les détails de ce que vous avez fait dans votre rage enfantine ».

Ruth Almen a également rappelé comment son frère veillait sur elle, lui avait appris à pêcher, à attraper des grenouilles, à apprécier la musique rock’n’roll classique et comment il pouvait identifier la plupart des voitures passant devant la maison où ils avaient grandi à Rock Island.

Elle a dit qu’il aimait ses première et deuxième épouses, ses trois filles, qu’il aimait l’art, la photographie, lire de la science-fiction et regarder les Monty Python.

« Peter était très loyal et ses relations étaient importantes pour lui », a déclaré Ruth Almen. « Il détestait la confrontation. »

Elle a dit que bien qu’il aimait « Ella », lorsqu’elle a amené Parnov dans leur vie, elle « a apporté un monde de problèmes ».

Elle a dit que son frère lui avait confié que Parnov était aux prises avec ses maladies mentales diagnostiquées et sa toxicomanie, et qu’il ne prenait pas ses médicaments comme prescrit, ce qui provoquait souvent des tensions à la maison. Son frère lui a dit que Parnov devait être institutionnalisé.

À un moment donné dans un e-mail, Ruth Almen a déclaré que son frère avait écrit, en référence à l’emménagement de Parnov : « J’ai peur que nous soyons dans une course folle. »

En regardant Parnov depuis la barre des témoins, Ruth Almen a déclaré: « C’est là que je laisserai le pardon à Dieu. »