Le double médaillé d’argent olympique se retire des essais de natation australiens pour les Jeux de Tokyo

Blâmant les « pervers misogynes dans le sport et leurs lèche-bottes », la double médaillée d’argent olympique Maddie Groves s’est retirée des essais de natation australiens pour les Jeux de Tokyo. relais quatre nages aux Jeux olympiques de Rio 2016, a fait la révélation choc avant les essais commençant à Adélaïde samedi. « Que cela soit une leçon pour tous les pervers misogynes dans le sport et leurs lèche-bottes », a-t-elle déclaré sur Instagram jeudi soir en expliquant le mouvement . « Vous ne pouvez plus exploiter les jeunes femmes et les filles, leur faire honte corporelle ou les éclairer médicalement, puis vous attendre à ce qu’elles vous représentent afin que vous puissiez gagner votre bonus annuel. Le temps est écoulé. »

La cible de ses commentaires n’était pas claire, mais en novembre dernier, elle s’est plainte sur Twitter d' »une personne qui travaille à la natation me mettant mal à l’aise de la façon dont elle me regarde » dans son maillot de bain.

Elle a également écrit quelques jours plus tard à propos d’un « commentaire effrayant » fait par un entraîneur anonyme, qui, selon elle, s’est excusé 15 minutes plus tard « peut-être parce que le psychiatre de l’équipe lui a dit de le faire ».

La présidente de Swimming Australia, Kieren Perkins, a déclaré que Groves n’avait déposé aucune plainte officielle et l’a exhortée à prendre contact.

« Malheureusement, Maddie a certainement un peu de mal en ce moment, semble-t-il, d’après les publications sur les réseaux sociaux qu’elle publie », a-t-il déclaré vendredi à la télévision Channel Nine.

« La réalité est que c’est tout ce que nous savons, ce qu’il y a sur les réseaux sociaux, elle n’a à aucun moment contacté Swimming Australia, nous n’avons pas pu lui parler directement et examiner ses préoccupations pour savoir ce qui se passe. »

« Je peux certainement la rassurer sur le fait que de telles affirmations sont de la plus haute importance pour nous, et fournir un environnement sûr à tous nos participants est absolument primordial pour nous », a-t-il ajouté.

L’ancien champion olympique du 1500 m nage libre Perkins a souligné que l’instance dirigeante ne pourrait examiner la question que si une plainte était déposée.

« Malheureusement, les publications sur les réseaux sociaux ne constituent pour nous aucune réclamation pouvant donner lieu à une action. Nous devons en fait nous asseoir et en parler aux gens », a-t-il déclaré.

« Nous adorerions faire ça et nous aimerions que Maddie vienne nous parler si elle sent qu’elle le peut. »

Bien qu’elle se soit retirée des essais, Groves a indiqué qu’elle ne mettait pas fin à sa carrière, affirmant qu’elle avait hâte de « participer à d’autres compétitions plus tard dans l’année ».

