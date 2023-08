Le doublé Haaland assure la victoire de City à Burnley lors de la première journée

Manchester City a commencé sa défense de la couronne de Premier League avec une victoire 3-0 sur Burnley à Turf Moor.

Erling Haaland, qui a remporté le Soulier d’or la saison dernière, a ouvert le score dans la nuit à la 4e minute. L’aide de la tête de Rodri a préparé le Norvégien. Le but a mis les Clarets nouvellement promus immédiatement derrière leur retour en Premier League.

L’équipe de Vincent Kompany s’est installée dans le match après avoir pris du retard. Les hôtes ont presque rétabli la parité à la 15e minute. L’ailier de 18 ans de Burnley, Luca Koleosho, a vu son effort rater de peu le coin le plus éloigné. Le gardien de City Ederson était enraciné sous la barre transversale.

Même si Manchester City avait une avance rapide, un coup dur est arrivé après 20 minutes. Kevin de Bruyne a quitté le match sur blessure. Le Belge a été surpris de débuter le match après avoir subi une blessure contractée lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Pep Guardiola a doublé son avantage à la 36e minute. Haaland a attrapé son deuxième et celui de City avec une finition fracassante. Une petite mise à pied de Julian Alvarez a installé Haaland sur son pied gauche préféré. Il l’a fait exploser à travers le filet de Burnley, en utilisant le dessous de la barre transversale pour l’enfoncer.

City marque trois points lors du match d’ouverture de la Premier League à Burnley

Burnley a contenu les champions de la Ligue pendant la majorité de la seconde mi-temps, mais ils n’ont guère créé d’ouvertures nettes. Les Clarets connaîtraient sûrement la tâche qui les attend cette saison. Il s’agit d’éviter la chute du club lors de la première saison de retour.

City semblait à l’aise avec son jeu fluide et Rodri a sécurisé les trois points lorsqu’il a frappé à la maison pour porter le score à 3-0 à la 76e minute. Mateo Kovacic, qui a remplacé De Bruyne, semblait à l’aise au milieu du parc tandis que Phil Foden a dominé le match juste derrière Haaland et Alvarez dans le dernier tiers.

Burnley était juste à la fin du match. Anass Zaroury a fait tomber Kyle Walker avec un défi de glissement inopportun par derrière.

Guardiola a fait ses débuts en Premier League à la signature record Josko Gvardiol qui avait l’air calme et composé dans les quatre arrière alors que Burnley menaçait à peine le but de City. Les champions en titre ont finalement manqué de victoires confortables 3-0 et affronteront désormais Séville en finale de la Super Coupe de l’UEFA en milieu de semaine avant d’accueillir Newcastle United le week-end prochain.

