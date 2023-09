Le double du corps de Shohei Ohtani trouve sa place dans la photo de l’équipe des Angels

Il est presque impossible de remplacer tout ce que Shohei Ohtani peut faire lorsqu’il se trouve sur un terrain de baseball, même si les Angels de Los Angeles ont fait de leur mieux pendant quelques minutes mardi.

Ohtani n’étant pas disponible pour la journée de photo d’équipe, alors qu’il continue d’être examiné pour une douleur oblique apparue lundi, l’équipe a mis un doublé dans un maillot n°17 ​​et l’a aligné dans le champ extérieur avec le reste des joueurs.

Une fois la photo terminée, l’imposteur Ohtani a été expulsé d’un tunnel au-delà du mur du champ gauche.

Au cours de sa séance d’avant-match avec les médias, on a demandé au manager des Angels, Phil Nevin, si le double du corps, avec un cadre étonnamment similaire à celui d’Ohtani, pouvait potentiellement lancer ou frapper.

« Shohei sera sur la photo quand vous le verrez », a déclaré Nevin avec un sourire, suggérant que les compétences Photoshop de quelqu’un seront mises à profit.

Hélas, ce pourrait être la seule fois où le numéro 17 d’Ohtani entrera sur le terrain mardi. Il n’était pas dans l’alignement pour la deuxième journée consécutive contre les Orioles de Baltimore en raison de sa dernière blessure, bien que Nevin n’ait pas confirmé ou nié si son frappeur vedette pourrait potentiellement pincer un coup sûr en fin de manche.

« Peut-être », a déclaré Nevin. « Je ne peux pas te révéler tous mes secrets. »

Reportage de l’Associated Press.

