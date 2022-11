Le double-double de Josh Senica mène La Salle-Pérou devant Streator – Shaw Local

OTTAWA — Alors qu’il ne restait qu’un peu plus de trois minutes au dernier match de la soirée de mardi au tournoi de Thanksgiving « Shootin’ The Rock » de Dean Riley, l’entraîneur de La Salle-Pérou Jim Cherveny a demandé un temps mort.

Ses Cavaliers, autrefois détenteurs d’une avance de 15 points à la fin de la première mi-temps, n’avaient plus qu’un point d’avance sur les Bulldogs de Streator.

“Je pensais que le jeu était au point mort à ce moment-là pour nous”, a déclaré Cherveny. “Nous étions stagnants, nous n’avions pas beaucoup de rythme pour quoi que ce soit, et je pense que nous espérions juste marquer. J’ai utilisé le temps mort pour leur rappeler qu’ils devaient encore jouer le jeu, et le jeu ne consiste pas seulement à passer le ballon autour du périmètre. C’est attaquer et être agressif.

“A ce moment du match, Streator jouait de manière très agressive, alors je leur ai dit : ‘Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose ?’ ”

À la sortie de la pause, Josh Senica de L-P a saisi avec force un rebond offensif et l’a mis en place. Puis, après une faute offensive à l’autre bout par Streator, Senica a trouvé une coupe London Cabrera pour un lay-up de porte dérobée pour étendre l’avance à cinq et aider les Cavs à remporter une victoire 58-49 au Kingman Gym pour passer à 1-1.

Senica a terminé avec un sommet de 29 points et 16 rebonds ainsi que quatre passes décisives. Cabrera a ajouté 11 points et six rebonds, Seth Adams marquant huit points et enregistrant cinq interceptions.

“Josh est dur à coup sûr, et il a joué un autre match très solide pour nous ce soir”, a déclaré Cherveny. “Seth Adams était et est une présence très apaisante sur le terrain pour nous. Il a montré beaucoup de ténacité de balle, et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons tout le temps à l’entraînement. Eux, ainsi que London Cabrera, ont connu de très bons débuts de saison.

«Ils ont joué pour moi pendant trois ans, ils comprennent comment je pense aussi. Ils adhèrent à ce que nous enseignons dans la pratique, et cela se répercute sur eux sur le terrain.

Streator était mené 19-11 après un quart, 32-21 à la mi-temps et 43-35 avant le quatrième.

Les Bulldogs (0-2) tiraient toujours de l’arrière 48-40 avec cinq minutes à jouer, mais un sauteur de lancers francs de Logan Aukland a précédé deux lancers francs et un jeu à trois points de Christian Benning pour combler l’écart avec 48-47.

Benning a terminé avec 27 points, 10 rebonds, quatre passes et cinq interceptions, tandis qu’Aukland a ajouté 10 points et Matt Williamson sept.

“Je suis fier des gars qui ont riposté pour en faire un après qu’il nous ait semblé parfois en première mi-temps que nous étions en difficulté”, a déclaré l’entraîneur de Streator, Beau Doty. «Ils ont montré beaucoup de ténacité ce soir. Mais nous avons encore montré ce soir les hauts et les bas d’une équipe inexpérimentée qui comprend les choses un peu à la fois.

« Nous sommes un travail en cours, mais nous nous améliorerons. Cela va juste prendre du temps.

Streator menait 9-7 au début, mais LP a utilisé une rafale de 10-0 sur une période de cinq minutes pour en faire une avance à deux chiffres. Dans la rafale, Senica a frappé un 3 points, a marqué sur un entraînement et a rebondi sur un tir manqué pour un cerceau. Cabrera a coulé un triple et Nolan Van Duzer a marqué au bord d’une alimentation de Senica.

“Senica est sortie forte dès le début”, a déclaré Doty. «Il a montré qu’il pouvait frapper des coups depuis l’arc, mais il est aussi une bête absolue dans la peinture. Il nous a forcés à sortir un peu de notre niveau de confort et à aller dans une zone. Nous avons dû ajuster notre plan de match très rapidement. Avec notre manque de taille, nous avons dû changer certaines choses, mais pour être honnête, j’ai l’impression que la zone nous a aidés à revenir dans le match.

Les deux équipes terminent le jeu de poule vendredi, alors que La Salle-Pérou affronte Princeton à 13h, tandis que Streator cherchera à rebondir pour sa première victoire contre Oak Forest à 14h30.