Joel Embiid a récolté 14 points et 11 rebonds, Tobias Harris a marqué 22 points et les 76ers de Philadelphie ont battu les Charlotte Hornets 118-101 lundi soir pour leur quatrième victoire consécutive.

Les Sixers ont balayé le set de deux matchs nécessaire au calendrier cette saison en raison de la pandémie et ont battu les Hornets pour la 13e fois consécutive. Philadelphie n’a pas perdu contre Charlotte depuis le 2 novembre 2016.

Embiid a été la principale raison pour laquelle les Sixers ont pris un départ 6-1 dans la première saison de l’entraîneur Doc Rivers. Peut-être motivé par la naissance de son fils, revigoré par un nouveau personnel d’entraîneurs ou les deux, le joueur de 26 ans a apparemment exploité son talent et s’est développé en une force lourde de travail des deux côtés du ballon.

Il est révolu le temps où les minutes d’Embiids étaient limitées en raison de blessures Les fans des Sixers grincent encore des dents face à la gestion de la charge et il ne devait s’asseoir qu’un seul match consécutif pour se reposer. Embiid est entré lundi soir avec une moyenne de 33,4 minutes (et 25,0 points), le plus sur les Sixers.

Il peut le gérer, a déclaré Rivers avant le match. Je pense qu’il a joué l’autre soir presque 37, je n’ai pas aimé ça, mais ça va arriver. Vous parcourez l’année et ça s’équilibre, que 34, 33. Je n’ai pas vraiment de baromètre des minutes, je sais juste où j’aimerais le garder.

Embiid a ajouté un chef personnel, un nutritionniste, un physiothérapeute et un massothérapeute gagnant 29,5 millions de dollars cette saison, il peut se permettre le personnel d’aider à transformer ces éclairs de grandeur en une campagne MVP soutenue.

Vous voulez une protection de jante? Embiid peut le faire. Gordon Hayward a appris sur un disque à la fin de la troisième quand il a vu Embiids tendu le bras et a lancé un tir sauvage au-dessus du rectangle. Embiid a saisi l’une de ses 10 planches défensives.

Toujours dans le troisième, Embiid a couru directement dans une équipe double sur l’aile. Il ne s’est pas forcé à faire un jeu qui n’était pas là, il l’a donné à Seth Curry pour une avance de 3 largement et une avance de 61-45. Embiid a appris à évacuer des équipes doubles et a terminé avec un seul chiffre d’affaires.

Embiid a même frappé un peu fadeaway dans le troisième alors que les Sixers ont transformé celui-ci en déroute et qu’il s’est reposé à seulement 25 minutes

Ben Simmons a fait une passe derrière le dos à Embiid pendant la pause pour un seau. Mais ce sont quelques-unes des petites choses qui font d’Embiid peut-être le meilleur grand homme de la NBA.

Simmons était stable avec 12 points et 10 rebonds, et Danny Green a frappé trois 3 pour 13 points.

Hayward avait 18 points et Devonte Graham en difficulté en a ajouté 15 pour les Hornets, qui ont également perdu samedi à Philadelphie 127-112.

TIP-INS

Frelons: C Cody Zeller n’a toujours pas été autorisé à utiliser sa main gauche dans les exercices de tir après s’être cassé l’annulaire lors de l’ouverture de la saison. Les Hornets espèrent que Zeller pourra revenir début février.

76ers: Harris a été nommé joueur de la semaine de la Conférence de l’Est, avec une moyenne de 23,3 points, 9,7 rebonds et 4,0 passes en trois matchs. … Le propriétaire de l’équipe, Josh Harris, s’est assis sur le terrain et a discuté avec les décideurs Daryl Morey et Elton Brand. … Embiid avait gardé secret la grossesse de sa copine et ils ont surpris presque tout le monde lorsqu’il a annoncé fin septembre la naissance de leur fils Arthur Elijah De Paula Embiid.

SUIVANT

Hornets: Jouez mercredi à Atlanta

76ers: Accueillez les Wizards mardi dans un match revanche des 76ers 113-107 dans la soirée d’ouverture.