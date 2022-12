Le double-double de Gracie Lambes remporte la victoire de Parkview Christian – Shaw Local

BASKET FILLES

Parkview chrétien 61, liberté chrétienne 27

Gracie Lambes a marqué 13 points avec 10 passes décisives, Liz Griswold a ajouté 12 points et quatre interceptions, Emily Howard a marqué huit points et Maddie Linden a eu huit rebonds.

Plainfield Nord 55, Oswego Est 35

BASKET GARÇONS

Aurore chrétienne 50, Newark 43

Zach Carlson a récolté 21 points et 14 rebonds et Joe Martin a ajouté neuf points et huit rebonds pour Newark.

Christian Liberty 52, Parkview Christian 28

Parkview Christian a eu du mal à contrôler le ballon et Christian Liberty en a profité pour convertir 26 revirements en paniers à l’autre bout. Parkview a fait un rallye à la fin du 4e trimestre, mais c’était trop peu trop tard.

Parkview Christian était dirigé par Alex Bernicky qui a marqué 10 tandis que Jeremiah Terrell-Bedell a contribué 8.

Oswego Est 63, Plainfield Nord 61

LUTTE

Sandwich 45, Wilmington 35

Les victoires de Sandwich par épingle comprenaient Jacob Cassie (132), Bryce Decker (182) et Tristen King (220).

Sandwich 48, évêque McNamara 29

Les victoires de Sandwich par épingle comprenaient Ashlyn Strenz (113), Kadin Kern (132), Miles Corder (138), Sy Smith (145), Josh Lehman (160) et Bryce Decker (182).