Le doublé d’Evan Spenk fait passer le Hampshire devant DeKalb, en finale régionale – Shaw Local

HAMPSHIRE – Alors que le partant de DeKalb, Jackson Kees, approchait rapidement de la limite de lancer en fin de quatrième manche contre le Hampshire dans un match nul avec deux on et deux outs, Evan Spenk voulait un lancer hors vitesse.

Spenk a commis une faute sur trois lancers consécutifs, a obtenu son changement et l’a tiré dans le champ droit pour ouvrir un match nul et donner aux Whip-Purs n ° 3 une victoire 5-3 dans une demi-finale régionale de classe 4A Hampshire jeudi.

« Je savais que ce gamin n’allait pas vraiment me battre avec une balle rapide là-bas, alors j’étais assis hors vitesse », a déclaré Spenk. « Il m’en a donné un et je l’ai retiré. »

Le doublé de Spenk a marqué Kyle Johnson, qui a atteint sur une erreur, et Austin Leonard, qui était l’un des deux frappeurs que Kees a frappés dans le match pour aller avec quatre marches pour l’as de deuxième année de DeKalb. Il a brisé une égalité 3-3 et a donné aux Whip-Purs (20-15) leur première avance du match.

« Il est allé sur le terrain droit et central toute l’année », a déclaré l’entraîneur du Hampshire, Frank Simoncelli. « Il tire un peu plus le ballon ces derniers temps. Je pensais qu’il venait de mettre un swing incroyable dessus.

Le doublé a mis fin à la journée pour Kees alors que les Barbs ont amené Josh Klemm en relève, et il n’a accordé qu’un coup sûr et une marche en 2 1/3 manches de relève sans but.

Les Barbs, cinquième tête de série (16-17-1), ont pris les devants après le début des deux premières manches, mais Hampshire a répondu à chaque fois. Le partant du Hampshire Colin Miller a battu Kees et Brodie Farrell dans le premier et Maddux Clarence l’a fait payer avec un doublé de deux points.

Mais le Hampshire a récupéré les points en fin de première lorsque Dominick Kooistra a doublé, puis Spenk et Dominic Borecky ont marché pour charger les buts. Un lancer de sélection errant au troisième par Kees a permis à Kooistra de marquer, puis Spenk a marqué sur un refus pour égaliser les choses à 2-2.

Dans le second, Gavin Heller a marché et est venu marquer sur le choix d’un défenseur par Farrell pour remettre DeKalb devant, mais Johnson a été touché par un lancer et a marqué après des simples consécutifs de Kooistra et Austin Leonard pour lier les choses à 3-3.

« Descendre et sortir tôt, ce n’est pas ce que nous essayons de faire », a déclaré Spenk. « Revenir nous a vraiment donné un peu de vie, je dirais. »

Les Barbs ont eu une chance d’égaliser en début de septième. Austin Ernst est venu en relève dans le troisième et n’avait accordé qu’un coup sûr jusqu’à ce que Farrell double et Clarence simple, tous deux avec deux retraits. Mais Cole Latimer a échoué pour mettre fin au match.

« Nous nous sommes battus jusqu’au bout et c’est ce dont je suis le plus fier », a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Josh Latimer. « Brodie, Maddux ont des coups sûrs et Cole – c’est un gamin de 15 ans et je l’aime évidemment, c’est mon garçon – il avait une excellente approche là-bas, un excellent swing mais il a juste réussi. C’était la meilleure approche qu’il avait toute la journée.

La saison touche à sa fin pour les Barbs, qui ne perdront que deux seniors de leur onze de départ. Les 16 victoires avec lesquelles DeKalb a terminé étaient les plus importantes depuis une campagne de 19 victoires en 2015.

« Je pense que l’année s’est bien passée. Je le fais vraiment », a déclaré Josh Latimer. « Je suis content de l’année. Je suis content du total de victoires que nous avons obtenu. Je suis content de la façon dont nous avons joué étant un si jeune groupe. Je suis très content de la façon dont les seniors ont abordé l’année.

Clarence, un junior, a réussi deux des quatre coups sûrs pour les Barbs. Kees a accordé cinq coups sûrs en 3 manches et 2/3 et quatre points mérités.

« Les perspectives en ce moment sont très, très brillantes », a déclaré Josh Latimer. « Je suis excité à ce sujet et nous avons juste besoin de combler quelques places. Mais nous avons sept partants sur neuf qui reviennent. Vous devez vous sentir en confiance à ce sujet.

Les Whip-Purs avancent pour affronter le n ° 1 Huntley pour le titre régional à 11 h samedi. Le Hampshire a perdu les deux matchs contre ses adversaires de la Fox Valley Conference, 16-6 sur la route et 11-3 à domicile.

Simoncelli a déclaré qu’il ne savait pas qui serait sur le monticule contre les Red Raiders, qui ont battu Jefferson 26-0 lors de la première demi-finale mercredi.

« Nous sommes confiants. Tout peut arriver », a déclaré Simoncelli. « Peu importe ce que vous faites en saison régulière, peu importe le match en saison régulière. C’est un tout nouveau jeu et nous avons une bonne équipe. Ils sont passés par là et nous voulons relever le défi.