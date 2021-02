Les organisations ont doublé leurs dépenses en matière de confidentialité en ligne pendant la pandémie de COVID-19, selon un nouveau rapport.

L’étude, réalisée par le géant de la technologie Cisco, a examiné comment la sécurité en ligne a influencé les gouvernements et les entreprises pendant la crise sanitaire.

Les régulateurs des communications à travers l’Europe ont constaté que les citoyens et les entreprises passent un temps record en ligne pendant les verrouillages.

Mais les consommateurs s’inquiètent de plus en plus de la manière dont les données personnelles des utilisateurs sont partagées et protégées.

Dans son rapport de référence sur la confidentialité des données 2021, Cisco a constaté qu’une grande majorité des entreprises interrogées avaient été guidées à travers la pandémie par des spécialistes de la sécurité des données.

93% des entreprises se sont tournées vers leurs équipes de protection de la vie privée pour obtenir des conseils pendant la pandémie, a rapporté Cisco, ce qui a permis de doubler les budgets de confidentialité en 2020 pour atteindre une moyenne de 2,4 millions de dollars (1,98 million d’euros).

Les entreprises ont également donné la priorité à la confidentialité lors du choix de leurs produits et services pendant la pandémie, et 93% des organisations signalent désormais des évaluations et des mesures de confidentialité à leurs conseils d’administration.

Au total, 34% des répondants au sondage ont indiqué que la confidentialité des données était l’une de leurs principales compétences et responsabilités, selon Cisco.

Tim Roberts, directeur général et co-responsable de la sécurité et de la confidentialité de la société de conseil AlixPartners, a déclaré à Euronews que les entreprises devaient adapter leurs politiques de confidentialité à un «modèle de travail à distance».

«Soudainement, tout le monde travaille à distance, les données sont hors des bureaux et les gens ont accès à des données hautement confidentielles sur des appareils, qui ne sont pas directement contrôlés par les services informatiques», a-t-il déclaré.

« Certaines des violations de la confidentialité et de la sécurité les plus médiatisées se sont produites parce que des gens ont retiré des données du bureau. »

Les entreprises voient positivement la législation sur la protection de la vie privée

Pendant ce temps, 90% des organisations ont déclaré que leurs clients n’achèteraient pas chez elles s’ils ne sont pas clairs sur les pratiques et la protection des données.

«Ces résultats fournissent des preuves solides que l’engagement en faveur de la confidentialité a été renforcé pendant la pandémie», a déclaré Cisco, après avoir interrogé plus de 4 400 professionnels de la sécurité dans le monde.

«Les organisations qui respectent la confidentialité améliorent la confiance avec leurs clients, leur efficacité opérationnelle et leurs résultats à la fois supérieurs et inférieurs.

S’adressant à Euronews, Roberts a déclaré qu’il était « impératif » pour les entreprises de communiquer efficacement les nouvelles règles de confidentialité avec le personnel, dans un contexte de prise de conscience croissante de la confidentialité en ligne et des menaces accrues d’escroqueries numériques.

AlixPartners travaille dans le monde entier avec une variété de clients et Roberts a également déclaré que les entreprises avaient eu du mal à intensifier leurs efforts de confidentialité en raison de difficultés financières.

«Si vous êtes un détaillant, vous essayez désespérément de déplacer les ventes en ligne et cette même ruée se fait depuis les salons et les chambres des gens.

« Si vous êtes responsable de la confidentialité ou de la sécurité dans une entreprise, vous essayez de faire plus avec moins au cours des neuf derniers mois. »

Cisco a également constaté que les lois qui tiennent les gouvernements et les organisations responsables de leur gestion des données ont eu un impact positif.

Selon le rapport, 79% des organisations jugent favorablement les lois sur la protection de la vie privée, et seulement 5% disent que la législation a un impact négatif.

La Commission européenne a déclaré son objectif d’améliorer la transparence des algorithmes de publicité en ligne des plateformes par le biais de la loi sur les services numériques.