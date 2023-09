Le doublé de Vlahovic contre la Lazio propulse la Juventus en tête de la Serie A avant le derby de Milan

Dusan Vlahovic a propulsé temporairement la Juventus en tête de la Serie A samedi alors que l’attaquant serbe a marqué deux fois lors d’une victoire convaincante 3-1 contre la Lazio.

Des buts dans chaque mi-temps de Vlahovic et un autre à la 26e minute de son partenaire d’attaque Federico Chiesa au stade Allianz ont donné à la Juve un point d’avance sur les deux clubs milanais avant le derby qui débutera plus tard.

L’Inter Milan et l’AC Milan comptent tous deux neuf points parfaits avant leur affrontement pour le droit de se vanter localement, un derrière la Juve.

La Juve de Massimiliano Allegri concédera la première place quel que soit le résultat à San Siro, mais l’entraîneur sera encouragé par ce qu’il a vu devant un public enthousiaste à Turin.

« La saison dernière a été très difficile mais malgré tout cela, nous avons bien fait », a déclaré Vlahovic à propos de la campagne précédente au cours de laquelle la Juve avait perdu 10 points pour activités de transfert illicites.

« Maintenant, nous sommes plus motivés et avons quelque chose à prouver… notre objectif est d’être parmi les quatre premiers et nous ferons tout ce que nous pouvons pour y parvenir. »

Allegri a associé Vlahovic et la star italienne Chiesa à l’avant cette saison et le duo offensif s’est bien entendu, combinant sept buts lors des quatre premiers matches de la Juve sans défaite.

Vlahovic a marqué quatre fois après un été tumultueux dominé par des rumeurs selon lesquelles il pourrait être vendu et remplacé par Romelu Lukaku, désormais prêté par Chelsea à la Roma.

Chiesa, qui a raté les deux récents matchs de qualification de l’Italie pour l’Euro 2024 en raison d’un problème musculaire, a commencé la saison nationale en grande forme après avoir souffert de blessures ces dernières années.

« Nous sommes de très bons amis, nous nous connaissons depuis longtemps », a ajouté Vlahovic de Chiesa, avec qui il a également joué à la Fiorentina.

« Nous sommes vraiment heureux de l’avoir en forme et en bonne santé. »

La Lazio, qui a marqué grâce à un magnifique curleur de Luis Alberto à la 64e minute, juste avant que Vlahovic ne marque son deuxième, est 15e après sa troisième défaite de la saison.

La victoire de la Juve marque une fin positive à une semaine difficile au cours de laquelle le milieu de terrain vedette Paul Pogba a été suspendu pour violation de dopage et Leonardo Bonucci a annoncé une action en justice contre son ancien club.

L’autorité antidopage italienne NADO a déclaré lundi que Pogba avait montré des niveaux élevés de testostérone lors des tests effectués après le match d’ouverture de la saison de la Juve à l’Udinese.

Le vainqueur de la Coupe du monde Pogba, qui risque quatre ans de suspension, a été interrogé vendredi devant le tribunal judiciaire de Paris aux côtés de cinq connaissances et amis d’enfance soupçonnés d’avoir tenté de lui extorquer 13 millions d’euros.

Bonucci a affirmé mercredi que la Juve avait violé la convention collective du football professionnel en le mettant à l’écart au cours de l’été avant qu’il ne rejoigne l’Union Berlin en Allemagne à la fin de la fenêtre de transfert.

Les champions de Naples sont à Gênes lors du match tardif de samedi, essayant de se remettre sur les rails après avoir perdu à domicile face à la Lazio la dernière fois.

