LONDRES: La sécheresse des buts qui symbolisait la défense du titre de Liverpool est terminée pour Mohamed Salah.

Après six matchs sans but en Premier League, Salah a montré sa vision et son toucher en marquant deux fois lors d’une victoire 3-1 contre West Ham dimanche.

Après une crise démoralisante pour l’équipe et l’attaquant vedette, des victoires consécutives 3-1 ont été annulées 70 heures après le triomphe de jeudi à Tottenham.

L’équipe de Jrgen Klopp est maintenant troisième, à quatre points de Manchester City, avant d’accueillir les leaders dimanche prochain après les matchs de milieu de semaine.

Ce n’était pas le type de performance arrogante qui a produit une raclée 7-2 de Crystal Palace lorsque Salah a trouvé le filet pour la dernière fois dans la ligue. Mais la force de la performance de la seconde période face à une pénurie de défenseurs centraux montre pourquoi il a été malavisé d’exclure prématurément Liverpool de la course au titre.

C’est l’arrivée de Curtis Jones du banc à la 57e minute, une substitution qui a rendu perplexe visuellement James Milner qui a donné l’impulsion pour sortir de l’impasse.

Après seulement 34 secondes dans le match, la passe du milieu de terrain de 20 ans a permis à Salah de passer devant le gardien Lukasz Fabianski.

Milner, qui avait semblé remettre en question le remplacement de Klopp, s’est apparemment excusé auprès de son manager.

Le fardeau a été levé et Liverpool a été libéré. C’était clair dans la contre-attaque haletante menant à la deuxième à la 68e minute.

D’un corner de West Ham, Trent Alexander-Arnold a dégagé avec un long ballon changeant de flanc à Xherdan Shaqiri, qui a traversé haut au-dessus de la défense dans la surface de réparation. Là, le Salah non marqué a ramené le ballon d’une seule touche avant de glisser un tir dans le filet.

Il n’a fallu que sept touches de l’échappée au score. Liverpool pourrait se détendre, surtout après qu’Alex Oxlade-Chamberlain et Roberto Firmino se soient associés pour préparer Gini Wijnaldum pour le troisième à la 84e.

Un jour où West Ham a fourni peu de menace offensive et s’est échappé du top quatre, seule la tête tardive de Craig Dawson sur corner a enfreint le but de Liverpool.

