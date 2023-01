Le doublé de Rashford à Manchester United met fin à la résistance de la coupe de Charlton

Manchester United a rendu ce quart de finale de la Coupe Carabao beaucoup plus attritionnel qu’il ne le pourrait en raison du remaniement de la sélection d’équipe d’Erik ten Hag. Avoir un œil sur le 189e derby de samedi avec Manchester City signifiait que le manager envoyait un XI affaibli, mais ils ont quand même maintenu leur offre pour mettre fin à la sécheresse de trophées de six ans de United dans la compétition. Charlton était arrivé en tant qu’espoir des deux niveaux inférieurs et a terminé le match en appuyant sur United. Après qu’Ashley Maynard-Brewer, le n ° 1 en visite, ait semblé gérer en dehors de sa zone, Charlton a lancé un raid et a réclamé un coup franc en dehors de la zone de danger de United. Newcastle en demi-finale de la Coupe Carabao alors que Dan Burn déclenche la victoire sur Leicester Lire la suite Scott Fraser s’est levé et a fait rebondir la balle morte sur Tom Heaton et il s’est rassemblé avec gratitude. C’était aussi proche que Charlton est arrivé dans la phase finale alors que United a finalement fermé le match nul via les deux frappes tardives de Marcus Rashford. Alejandro Garnacho, une menace dès le coup d’envoi, a fait irruption le long de la gauche et a préparé Diogo Dalot qui n’aurait pas dû exploser. Cela a été suivi par le jeune qui a de nouveau coupé la défense de Charlton et le déchargement, mais le but de Maynard-Brewer n’a pas été menacé. United a envahi son visiteur, Fred frappant un piledriver qui a frappé la tête de Ryan Inniss et a renversé le défenseur, alors mieux pour Charlton était le drive et le centre de Corey Blackett-Taylor que Harry Maguire s’est avéré en corner. Lorsqu’il a été livré par Albie Morgan, il a été courageusement traité par Heaton, dont le coup de poing est revenu via la tentative de George Dobson et le gardien de but a sauvé bas. De là, United s’est cassé, l’implacable Garnacho effectuant un transport de balle de 60 mètres, mais après que Scott McTominay, Anthony Elanga, Kobbie Mainoo et Tyrell Malacia se soient tous joints à l’attaque, ils se sont effondrés. Ten Hag s’était retiré sur le banc des A-listers Rashford, Casemiro, Christian Eriksen, David de Gea et Luke Shaw et avait fait ses débuts à Mainoo, 17 ans, le garçon de Stockport opérant au milieu de terrain avancé devant les 9 000 passionnés d’Addicks qui ont fait le voyage depuis le sud-est de Londres pour leur plus grand match depuis la finale triomphale des séries éliminatoires de la Ligue 1 en 2019. Antony marque le premier but de Manchester United avec une frappe de curling. Photographie : Oli Scarff/AFP/Getty Images Ce qu’ils ont ensuite vu était Maguire, faisant un départ rare, initiant la séquence qui s’est terminée par l’ouverture du score d’Antony. La diagonale droite-gauche du capitaine a été prise par Malacia, Fred a été trouvé, et quand il a tapé sur le Brésilien, une pêche courbée du pied gauche de 20 mètres a battu Maynard-Brewer. Elanga a failli doubler l’avance de United quelques secondes plus tard, mais dans une zone bondée, son effort a été bloqué. Charlton a montré pourquoi ils sont une équipe de milieu de tableau de la Ligue 1, se classant au deuxième rang en termes de rythme, d’invention, d’attaque et d’exécution alors qu’ils étaient coincés, espérant une échappée qu’ils pourraient convertir. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Mais tout était uni: à la 33e minute, Aaron Wan-Bissaka a été présenté pour un Dalot blessé, puis Fred a écrasé un coup franc sur le poteau gauche de Maynard-Brewer, avant, à l’autre bout, Morgan, d’un mort similaire de 25 mètres. position de balle, raté à droite de Heaton.

Alors que l’intervalle arrivait, la possession de United dépassait les 70% et leur nombre de tirs était à neuf, donc leur mince avantage était un mauvais retour, ce que Ten Hag aurait bien pu leur dire, d’autant plus que Heaton a dû sauver de Fraser en première mi-temps temps additionnel.

Charlton a eu une chance en or d’égaliser lorsque Lisandro Martínez et Malacia ont raté les deuxièmes balles et Fraser, encore une fois, a été dépassé mais il a flambé haut.

À ce stade, la cruauté exigée par Ten Hag auparavant était absente et cela a été encore souligné lorsqu’Elanga a marqué depuis une position de hors-jeu : une meilleure concentration aurait permis à l’avant-centre de United de tenir bon et de terminer légalement la passe de volée de Wan-Bissaka.

United devait soit stabiliser le combat, soit marquer à nouveau parce que ceux en blanc n’étaient plus menottés. Ten Hag a opté pour le premier en faisant appel à Casemiro pour Mainoo, Rashford pour Antony et Eriksen pour Fred. En faisant venir la cavalerie il espérait enfin mettre Charlton à l’écart car en ne traînant que par un seul les hommes de Dean Holden gardaient un sérieux espoir.

Après un dribble de Maguire – il a été dépossédé -, Eriksen a ensuite réclamé un corner : le Danois a frappé et après le tir de Rashford, la frappe de Martínez a été déclarée hors-jeu.