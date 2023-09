Le doublé de Neymar aide le Brésil à battre la Bolivie

Le Brésil a débuté ses éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de manière époustouflante en écrasant la Bolivie 5-1 vendredi soir. Neymar a inscrit un magnifique doublé pour la Seleçao. Ce faisant, il a surpassé le regretté Pelé pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de son pays.

Lors de leur premier match sous la direction de l’entraîneur par intérim Fernando Diniz, les hôtes ont pris un départ parfait. Ils ont gagné un penalty au 15ème minute.

Cependant, le faible effort de Neymar a été stoppé par le gardien bolivien Guillermo Viscarra alors que les visiteurs survivaient.

Pourtant, au 24ème minute, le Brésil a marqué son premier but. L’ailier du Real Madrid, Rodrygo, est intervenu à bout portant. Après que le tir initial de Raphinha ait été stoppé par Viscarra, la Bolivie n’a pas réussi à dégager le ballon. Rodrygo a été le plus rapide à réagir et a obtenu sa récompense.

La Seleçao a commencé la seconde période avec deux buts rapides de Raphinha et Rodrygo alors qu’elle prenait une avance de 3-0 par le 51.St minute.

Il allait toujours falloir un effort monumental aux visiteurs contre l’opposition du jour. Pourtant, malgré une première mi-temps crédible, les visiteurs se sont effondrés sous la pression après la reprise.

Neymar est une icône pour le Brésil

Le public local était aux anges à la 61St minute où Neymar a renvoyé un ballon libre dans la surface.

C’était le 78e anniversaire de l’homme de 31 ans.ème but pour son pays, en dépassant Pelé pour prendre la tête du classement des buts de la nation emblématique du football. La Bolivie a obtenu une seule consolation à la 78eème minute grâce à Victor Abrego avant que Neymar ne termine la démolition avec son deuxième de la soirée en profondeur dans les arrêts de jeu.

Le résultat a été une soirée historique pour Neymar qui a déclaré plus tard : «Je n’aurais jamais imaginé atteindre ce record. Je veux dire que je ne suis pas un meilleur joueur que Pelé. J’ai toujours voulu créer ma propre histoire, écrire mon nom dans l’histoire du football brésilien et de l’équipe nationale. Et aujourd’hui, je l’ai fait.

Le Brésil affrontera le Pérou lors de sa prochaine rencontre tandis que la Bolivie accueillera l’Argentine, championne du monde en titre.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua