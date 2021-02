Lionel Messi et Francisco Trincao ont marqué deux chacun alors que Barcelone s’échauffait pour le Paris Saint-Germain avec une victoire 5-1 contre Alaves en Liga samedi.

Trincao a ouvert le score après une demi-heure et Messi a ajouté le deuxième du Barça au Camp Nou dans le temps d’arrêt de la première mi-temps de 30 mètres après avoir exclu un but pour hors-jeu. Luis Rioja a profité d’une erreur défensive à la 57e minute pour donner brièvement à Alaves l’espoir d’un retour avant que l’équipe de Ronald Koeman ne se retire dans la dernière ligne droite du match. Trincao a marqué son deuxième but de la soirée à la 74e minute et Messi, avec un autre long ranger magnifique, a emboîté le pas une minute plus tard. Le défenseur Junior Firpo a terminé la déroute tardivement.

Positifs

C’était le moyen idéal pour se réchauffer pour le match de mardi en Ligue des champions contre le PSG au Camp Nou. Koeman a pu reposer plusieurs joueurs importants à différentes étapes du match tout en remportant une belle victoire pour rester à huit points du leader de l’Atletico Madrid – bien qu’il ait joué un match de plus.

Cinq joueurs de La Masia ont commencé le match, dont le milieu de terrain de 18 ans Ilaix Moriba, qui faisait sa toute première apparition en Liga. Il a inscrit le premier but, mais a donné le ballon en seconde période pour marquer par inadvertance le but d’Alaves.

Quant à Messi, il est en grande forme, portant sa séquence de buts en Liga à cinq matchs pour la première fois depuis avril 2019. Et Trincao a constaté que les buts ressemblaient beaucoup aux bus de Londres; il a attendu 27 matchs avant de casser son canard contre le Real Betis le week-end dernier, et a marqué deux autres ici et aurait pu marquer un tour du chapeau.

Négatifs

Le Barça a une fois de plus abandonné de nombreuses occasions avec des passes bâclées au milieu et une défense passive. Alaves n’en a pris qu’un mais, si Lucas Perez avait ses bottes de tir, ils auraient peut-être marqué plus.

Note du manager sur 10

7 — Koeman a gardé les joueurs frais pour le PSG et ceux qu’il a amenés, tels que Trincao, Riqui Puig et Junior, ont livré sur le terrain pour en faire la nuit parfaite pour l’entraîneur néerlandais.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – A fait quelques bonnes interventions, dont un arrêt de Rodrigo Battaglia. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour atteindre l’objectif.

DF Oscar Mingueza, 6 ans – Il faisait partie d’une défense à trois sans le ballon et était un arrière droit avec le ballon. Mieux en défense mais s’améliore en attaque, avec son centre menant au premier but.

DF Frenkie de Jong, 6 ans – Un repos pour le milieu de terrain néerlandais ces jours-ci semble signifier jouer à l’arrière central. A bien fait sans avoir à se dépenser.

2 Liés

DF Clement Lenglet, 6 ans – Ça va mais ça manque toujours de confiance, ce qui est inquiétant pour le PSG.

DF Junior Firpo, 7 ans – A bien fait lorsqu’on lui a donné une chance ces dernières semaines et s’est avancé pour bien prendre son but.

MF Sergio Busquets, 7 ans – Il n’a joué que 45 minutes avec le PSG à l’esprit, mais a joué deux des meilleures passes du match: une sur le dessus pour Antoine Griezmann avant un but non autorisé de Messi et une autre dans les pieds de Messi pour le deuxième du Barca.

MF Ilaix Moriba, 6 ans – Bon sang-froid pour fixer le but, mais s’est trompé avec une passe pour en donner une aussi. Dans l’ensemble, une nuit mémorable alors qu’il faisait ses débuts en Liga.

MF Riqui Puig, 7 ans – Un rare 90 minutes pour le jeune milieu de terrain qui s’est amélioré au fil du match. Bien lié avec ses coéquipiers et a montré de la variété avec son décès.

FW Francisco Trincao, 8 ans – A bien pris ses deux buts et aurait pu marquer un tour du chapeau. Refusé par Fernando Pacheco alors qu’il aurait dû passer à Ilaix et avait un effort tardif exclu pour hors-jeu.

Lionel Messi a marqué deux fois pour porter son total à 15 en Liga. Getty

FW Lionel Messi, 9 ans – A marqué deux buts de la plus haute qualité et a eu un troisième exclu pour hors-jeu. A maintenant 15 en Liga, juste un de moins que le meilleur buteur Luis Suarez.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – Amélioré en seconde période avec de belles touches et a été impliqué dans quelques buts. Il a raté ses meilleures chances, y compris une reprise de volée en seconde période à bout portant après une belle passe de Messi.

Substitutions

DF Samuel Umtiti, 6 ans – N’a pas fait beaucoup de mal mais était beaucoup trop passif pour le but de Rioja et lui a montré beaucoup trop d’espace.

MF Pedri, 8 ans Ce n’est pas un hasard s’il est arrivé à 2-1 et que le match s’est terminé 5-1. Une passe brillante à Messi a conduit au deuxième but de Trincao.

MF Miralem Pjanic, N / R – Je suis venu donner une pause à De Jong.

DF Sergino Dest, N / R – Revenu d’un problème de cuisse tardif pour obtenir quelques minutes importantes avant le PSG.

FW Ousmane Dembele, N / R – Compte tenu des dernières minutes à la place de Griezmann.