Kylian Mbappe a marqué un doublé époustouflant et a également fourni une passe décisive alors que la France écartait la Pologne par 3-1 pour assurer sa place en quart de finale de la Coupe du monde au stade Al Thumama dimanche soir.

Olivier Giroud a ouvert le score une minute avant la pause pour devenir le meilleur buteur français de tous les temps, dépassant les 51 buts de Thierry Henry pour les Bleus.

La France n’a perdu qu’un seul de ses sept matchs à élimination directe en Coupe du monde sous Didier Deschamps, le dernier étant le quart de finale 2014 contre l’Allemagne, éventuellement vainqueur.

Les champions en titre attendront désormais les vainqueurs de la rencontre Angleterre-Sénégal.

La Pologne aurait pourtant dû prendre la tête du 38e minute s’ils n’avaient pas repoussé trois occasions glorieuses en l’espace de 5 secondes alors que la France tenait bon.

Piotr Zelinski a lancé un tir tonitruant directement sur le gardien français Hugo Lloris à 13 mètres avant que son suivi ne soit bloqué par l’arrière gauche Theo Hernandez. Raphael Varane a ensuite dégagé l’effort de Jakub Kaminski de la ligne alors que les Blues semblaient fragiles en défense.

Giroud bat le record

Six minutes plus tard, Giroud a ouvert le score de la nuit, recevant une belle balle en profondeur de Mabppe dans le canal intérieur gauche, puis inscrivant une finition calme et posée devant le pressé Wojciech Szczesny dans le but polonais.

Avoir pris du retard en demi-équipe semblait avoir brisé le cœur des Polonais qui n’entraient guère dans le match après la pause. Robert Lewandowski a coupé un seul chiffre devant et l’attaquant de Barcelone a dû tomber au milieu de terrain pour aider à la possession. Cependant, les Polonais manquaient de mordant devant et menaçaient à peine Lloris dans le but français.

Mpabbe prend le contrôle

Mbappe a fait 2-0 pour les Français à la 74e minute avec une frappe tonitruante du bord de la surface devant Szczesny au premier poteau. C’était le quatrième but de la star du PSG en Coupe du monde et malgré une France pas en pleine forme, les Blues étaient en croisière.

Bientôt c’était 3-0 dans le 91St minute, Mbappe a de nouveau brisé un effort de curling dans le coin supérieur droit, son cinquième au Qatar et le joueur de 23 ans mène le peloton pour le soulier d’or.

La Pologne a obtenu une consolation dans les dernières minutes du match lorsque Lewandowski a inscrit sa reprise de penalty, après avoir raté le premier effort, devant Lloris pour porter le score à 3-1.

Les Français n’ont jamais eu à accélérer leur élan et ont à peine transpiré en envoyant un message d’avertissement au reste des équipes restantes dans le tournoi.

