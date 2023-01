Le doublé de Longstaff place Newcastle en finale de la Coupe Carabao

Newcastle s’est qualifié pour la finale de la Coupe Carabao après avoir dépassé Southampton en demi-finale. Les hôtes de la soirée ont remporté une victoire 2-1, portant le score cumulé de la demi-finale à 3-1. Ce sera la première finale de coupe du club depuis 1999, une défaite en finale de la FA Cup contre Manchester United, triple vainqueur.

Les Magpies sont entrés dans le match de mardi avec un avantage. Newcastle a battu Southampton lors du match aller de la demi-finale grâce à un seul but de Joelinton. Le défenseur des Saints Duje Caleta-Car a été expulsé à la fin du match de la semaine dernière pour mettre fin à tout espoir de retour.

Un buteur improbable envoie Newcastle en finale de la Coupe Carabao

Newcastle a rapidement prolongé son avance dans le match nul avec un but en moins de cinq minutes mardi soir. Sean Longstaff a donné l’avantage aux hôtes après un bon échange avec son coéquipier Kieran Trippier. Bruno Guimarães a commencé la séquence avec une belle habileté pour faire avancer le ballon vers le but. Longstaff a trouvé Trippier, qui a remis une passe au milieu de terrain. Longstaff a terminé le mouvement avec une finition soignée dans le coin inférieur du filet.

Bien que Longstaff ne marque pas très souvent, il n’a pas terminé la nuit. Le milieu de terrain de 25 ans a doublé l’avance de son équipe environ 16 minutes plus tard. Miguel Almiron a carré une balle de recherche à l’intérieur de la boîte qui s’est avérée trouver Longstaff. La passe était plus destinée à une zone dangereuse sur le terrain qu’à un vrai joueur. Néanmoins, Longstaff a marqué son deuxième but de la soirée. Il est entré dans le match avec un seul but lors de la campagne en cours.

Adams récupère un but pour Southampton

Southampton, cependant, a répondu avec un but huit minutes plus tard. Une passe arrière bâclée de Joe Willock a trouvé Che Adams près du bord de la surface de réparation. L’international écossais a réussi un tir spectaculaire de loin passé le plongeon Nick Pope.

Guimarães a été expulsé après un terrible défi avec environ 10 minutes à jouer. Le Brésilien a lancé un tacle dangereusement haut et a reçu un carton rouge après l’intervention du VAR. Cependant, les Saints en visite n’ont pas pu capitaliser sur l’avantage de l’homme et ont perdu le match.

Newcastle avait déjà été battu 2-0 par Manchester United lors de leur dernier match de finale de coupe il y a 24 ans. Les deux équipes pourraient très bien s’affronter à nouveau pour la prochaine finale de la Coupe Carabao cette année. United est actuellement en avance sur Nottingham Forest 3-0 après le match aller de leur match.

PHOTO : Images IMAGO / PA