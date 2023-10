Le doublé de Lionel Messi donne à l’Argentine une victoire 2-0 sur le Pérou

Lionel Messi est devenu mardi le meilleur buteur de tous les temps lors des qualifications pour la Coupe du monde sud-américaine après avoir marqué les deux buts lors de la victoire 2-0 de l’Argentine contre le Pérou à Lima.

Messi, qui a été inclus dans l’équipe bien qu’il ait été écarté ces dernières semaines en raison d’un problème musculaire, est entré en jeu lors de la victoire 1-0 de jeudi contre le Paraguay, mais était sur le terrain dès le début du match à Lima.

Le joueur de 36 ans a donné l’avantage aux champions du monde à la 32e minute avec un superbe tir après une passe décisive de Nicolas Gonzalez, et a porté le score à 2-0 10 minutes plus tard grâce à une finition féroce sur la passe d’Enzo Fernandez.

Messi, qui s’est vu refuser un triplé en seconde période après s’être vu refuser un but pour hors-jeu suite à un examen du VAR, est devenu le meilleur buteur de la CONMEBOL lors des éliminatoires de la Coupe du monde avec son doublé portant son total à 31, brisant ainsi l’égalité avec l’Uruguayen Luis Suarez. .

« Cette équipe est incroyable, chaque fois qu’elle joue, elle est très proche d’être la meilleure de l’histoire », a déclaré Messi.

« Au niveau du jeu, je pense que nous avons grandi. Après avoir remporté la Coupe du Monde, nous sommes confiants, très détendus, plus unis et plus fermes. J’espère que nous pourrons continuer à croître », a-t-il ajouté.

L’entraîneur Lionel Scaloni a déclaré que les joueurs argentins étaient sur la même longueur d’onde que Messi, qui envisage de prendre sa retraite avant la Coupe du monde 2026.

« L’équipe comprend Messi depuis longtemps, cela lui profite et il se sent à l’aise », a-t-il ajouté. « J’espère qu’il jouera le plus possible car tout le monde est content de le voir sur le terrain. »

Lors d’autres éliminatoires mardi, l’Uruguay a battu le Brésil 2-0, Neymar étant contraint de quitter le terrain après avoir subi ce qui semblait être une grave blessure au genou.

Le Venezuela a battu le Chili 3-0, le Paraguay a battu la Bolivie 1-0 et l’Équateur a fait match nul 0-0 contre la Colombie.

L’Argentine, qui reste en tête du classement de la CONMEBOL, accueillera l’Uruguay le 16 novembre avant d’affronter le Brésil cinq jours plus tard.

Le Pérou affrontera la Bolivie et le Venezuela au prochain tour de qualification.

