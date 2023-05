Le doublé de Lautaro Martinez donne à l’Inter un autre titre de Coppa Italia

L’Inter Milan a battu de justesse la Fiorentina pour le titre de Coppa Italia mercredi. La victoire signifie que l’Inter a maintenant remporté le trophée lors de saisons consécutives. Lautaro Martinez a joué pour le club, marquant les deux buts de l’Inter.

Les deux clubs italiens ont joué le match mercredi avec un affrontement européen à l’horizon. En fait, les équipes italiennes affronteront également des équipes anglaises. La Fiorentina devrait affronter West Ham lors de la finale de la Ligue de conférence Europa à Prague le 7 juin. L’Inter, en revanche, doit affronter le puissant Manchester City pour le titre de la Ligue des champions trois jours plus tard.

Les prochains matches continentaux n’ont cependant pas semblé distraire les deux équipes italiennes. Nico Gonzalez a donné l’avantage à la Fiorentina moins de trois minutes après le début du match. C’était la première chance de marquer de l’équipe de la soirée après que les deux ailiers se soient associés pour créer le premier but.

Jonathan Ikone a envoyé un centre bas à travers la ligne arrière de l’Inter et directement à Gonzalez. L’attaquant argentin a ensuite glissé le ballon devant Samir Handanovic dans le but. La frappe de Gonzalez était le troisième but le plus rapide de l’histoire de la finale de la Coppa Italia à seulement 150 secondes.

Martinez marque un doublé en première mi-temps pour donner l’avantage à l’Inter lors de la finale de la Coppa Italia

Néanmoins, Lautaro Martinez marquerait à la 29e minute pour égaliser le match. Bien qu’il ait semblé hors-jeu pour le moment, l’Argentin s’est habilement glissé derrière la défense de la Fiorentina et a martelé un tir dans le coin inférieur du filet. Un défenseur solitaire pas en ligne avec ses coéquipiers a joué l’attaquant pour le but. La frappe était le neuvième but de Martinez en 10 matchs.

L’attaquant argentin empocherait alors son deuxième but en moins de huit minutes. Après que la Fiorentina n’ait pas réussi à éliminer le danger à l’intérieur de sa surface, Nicolo Barella a récupéré le ballon et a regardé vers l’avant. Le milieu de terrain a ensuite envoyé un petit centre intelligent et Martinez a bondi sur le ballon devant son opposition défensive. C’était son 27e but au total de la campagne en cours et le 101e de sa carrière à l’Inter.

La Fiorentina est meilleure en deuxième mi-temps, mais ne trouve pas de but

La Fiorentina est sortie de la mi-temps un peu plus avant. L’Inter a certainement vu la majeure partie du ballon jouer dans sa moitié de terrain au cours des 20 premières minutes de la période. Les Violets ont eu quelques bonnes occasions d’égaliser à nouveau pendant cette période, mais n’ont pas pu trouver le fond du filet.

Handanovic a aidé à garder la Fiorentina hors de la feuille de match en seconde période grâce à un arrêt incroyable à la 79e minute. Le tireur vétéran a apparemment bloqué un but sûr du remplaçant Luka Jovic. Bien que certains aient remis en question l’inclusion de Handanovic dans l’équipe, le Slovène a maintenu l’Inter en tête. Jovic a également eu une autre chance glorieuse de marquer à la 82e minute également. Cependant, l’attaquant serbe a envoyé une tête franche à côté du poteau.

Malgré la pléthore d’occasions, la Fiorentina n’a pas réussi à égaliser. L’Inter remporterait le trophée de la Coppa Italia pour la deuxième saison consécutive. La Fiorentina doit maintenant essayer de se regrouper avant un affrontement avec West Ham. L’Inter, en revanche, tentera de remporter un autre trophée le mois prochain contre Manchester City.

PHOTO : IMAGO / LaPresse