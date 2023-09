Le doublé de Lautaro assure la victoire de l’Inter Milan contre la Fiorentina

L’Inter Milan a maintenu son début de saison parfait en Serie A en battant la Fiorentina 4-0 dimanche soir.

Les Nerazzurri ont suivi le rythme de leurs rivaux de l’autre côté de la ville, l’AC Milan, les deux équipes totalisant neuf points en trois matchs.

L’équipe de Simone Inzaghi a montré sa supériorité pendant quatre-vingt-dix minutes alors que l’équipe itinérante de Viola était à peine à la hauteur des hôtes.

Thuram a donné l’avantage à l’Inter

Brillante tête de Marcus Thuram à la 23erd minute a donné à l’Inter une avance méritante ce jour-là.

L’attaquant français a presque doublé l’avance de son équipe sept minutes plus tard, mais cette fois, sa tête a dépassé le but alors que la Fiorentina survivait. Hakan Calhanoglu s’est également rapproché de l’Inter avec son coup franc manquant de peu la cible.

Lautaro Martinez a finalement accru l’avance de son équipe à la 53erd minute jouée au but par Thuram quelques minutes seulement après que Denzel Dumfries ait touché le poteau suite à un mouvement rapide de l’Inter.

Les hôtes ont ensuite obtenu un penalty lorsque le gardien de la Fiorentina, Oliver Christensen, a fait tomber Thuram cinq minutes plus tard. Calhanoglu est intervenu pour porter le score à 3-0 avant que Lautaro ne marque son deuxième de la journée à la 73e.rd minute pour couronner une victoire mémorable.

Lautaro en pleine forme

L’attaquant argentin est en grande forme cette saison, marquant déjà cinq buts en trois matchs.

Avec Edin Dzeko et Romelu Lukaku quittant le club cet été, El Toro a désormais Thuram, qui est beaucoup plus mobile, l’aidant à courir derrière les chaînes et à créer de l’espace.

Le résultat donnerait également beaucoup de confiance à Inzaghi puisque son équipe n’a pas encore concédé de but lors de la nouvelle saison malgré le départ d’Andre Onana pour Manchester United lors de la fenêtre de transfert. Les Nerazzurri accueilleront désormais Milan pour le Derby della Madonnina lors de leur premier match après la trêve internationale.

La Fiorentina, quant à elle, serait déçue de la façon dont elle a joué. La Viola a capitulé dans tous les départements et cherchera à rebondir alors qu’elle vise à se battre pour une place parmi les six premiers cette saison.

Crédit photo : IMAGO / IPA Sport