Le doublé de Jarrod Bowen fait sortir West Ham de la zone de relégation

West Ham a pu sortir de la zone de relégation de la Premier League après une victoire 2-0 contre Everton samedi.

Les Hammers ont accueilli les Toffees ce jour-là dans un affrontement de deux équipes parmi les trois dernières. Les deux clubs ont commencé la journée avec 15 points, à égalité avec le dernier Southampton.

Jarrod Bowen a marqué un doublé en première mi-temps au stade de Londres pour donner la victoire aux Hammers. L’ailier anglais a marqué pour la première fois à la 34e minute du match. Bowen a sauté sur le ballon lâche à l’intérieur de la surface de réparation d’Everton et l’a dirigé devant Jordan Pickford à bout portant pour donner l’avantage à West Ham.

Winger marque deux fois alors qu’il est sur le point d’accueillir des jumeaux

Le deuxième but du match de Bowen est survenu sept minutes plus tard. Michail Antonio a intelligemment trouvé l’ailier de 26 ans devant le but d’Everton.

Au même endroit sur le terrain que le premier but, Bowen a doublé l’avance de West Ham avec une finition emphatique dans le filet. L’accolade de Bowen est appropriée étant donné que son partenaire Dani a récemment révélé que le couple attendait des jumeaux dans un avenir proche.

Les Hammers ont presque ajouté à leur avance avec deux occasions massives vers la 65e minute. Emerson a d’abord frappé la barre après que Pickford ait eu le bout des doigts sur le tir puissant.

Le gardien numéro un de l’Angleterre a poussé le ballon sur les boiseries avec l’arrêt. Nayef Aguerd a ensuite pris la tête à bout portant sur le corner qui a suivi.

Victoire massive pour le manager Moyes

La victoire de West Ham les a fait passer de la 18e à la 15e place pour le moment. Le club de l’est londonien est désormais à un point de la zone de relégation. C’était leur première victoire en championnat depuis près de trois mois. Les rumeurs suggérant que le manager David Moyes serait limogé après avoir perdu samedi devront se calmer pour le moment.

Everton, en revanche, reste 19e au classement. Le club du Merseyside est toujours à égalité de points avec les habitants des caves de Southampton. L’entraîneur-chef des Toffees, Frank Lampard, pourrait très bien avoir des ennuis après un autre affichage décevant pour le club.

Crédit photo : IMAGO / PA Images