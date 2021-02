Le doublé de Fernandes lève Manchester United devant la Real Sociedad dans une performance de 9/10

Un doublé de Bruno Fernandes et des buts de Marcus Rashford et Daniel James ont offert à Manchester United une confortable victoire 4-0 contre la Real Sociedad à Turin lors d’une rencontre frénétique en huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi.

United a toujours été dangereux à l’attaque, mais c’est Fernandes, qui a marqué ses 32e et 33e buts pour United, qui a joué. Premièrement, il s’est emparé d’une confusion comique entre la défense de la Real Sociedad pour marquer dans un filet vide pour sortir de l’impasse avant de se combiner parfaitement avec James pour faire une seconde impressionnante. Rashford a ajouté un troisième avec son 17e but européen quand il a converti son troisième face à face de la nuit, et James a complété la déroute avec un but mérité.

United aurait pu gagner de manière plus convaincante si Alejandro Remiro n’avait pas nié Rashford et Mason Greenwood. James a également eu un autre effort inscrit pour hors-jeu. La Sociedad a rarement menacé le but de United en réponse et ils ont maintenant une montagne à gravir lors du match retour à Old Trafford.

La victoire de United met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre l’opposition espagnole en compétition européenne.

Positifs

Après une série de matchs peu convaincante en Premier League, United était de retour à son meilleur niveau. Leur mouvement était superbe et la qualité de passage dans le dernier tiers somptueuse.

Négatifs

Il était difficile de critiquer la performance de United, telle était leur domination, mais ils ont commencé le match lentement. Une autre nuit, leur négligence aurait pu les voir descendre un ou deux dans les cinq premières minutes. Ils pourraient aussi se demander comment ils n’ont pas gagné plus.

Note du manager sur 10

9 – Ole Gunnar Solskjaer a vu son équipe survivre à un départ imprudent, mais United a dominé par la suite. Il a même eu l’occasion d’échanger ses joueurs en seconde période et de donner à Amad Diallo un premier aperçu de l’action.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Dean Henderson, 7 ans – Henderson a fait un bon arrêt précoce pour refuser à Sociedad un départ en l’air, puis a continué à dominer sa région avec une performance vocale imposante. Sa distribution était également bonne, le gardien ayant lancé une attaque contre United.

DF Aaron Wan-Bissaka, 6 ans – L’arrière droit a été pris hors de sa position à plusieurs reprises et marchait un peu sur la corde raide avec l’arbitre après un ou deux défis discutables. Comme toujours, il aimait aller de l’avant.

DF Eric Bailly, 6 ans – Une performance engagée de Bailly, qui a bien récupéré après avoir cédé deux erreurs directes au début. Il avait l’air un peu instable étant donné que c’était son premier match depuis son retour de blessure, mais il a fait le travail.

Bruno Fernandes a été sensationnel lors de la victoire dominante de Manchester United en Ligue Europa contre la Real Sociedad. Getty

DF Harry Maguire, 7 ans – Maguire semble certainement mieux jouer aux côtés de Bailly. Il a fait plusieurs blocs clés, et sa distribution à Scott McTominay et Fred a été superbe tout au long.

DF Alex Telles, 6 ans – Telles cherchait toujours à avancer sur le chevauchement et il a bien cassé les lignes. United a profité de plusieurs occasions de ses passes, mais il avait l’air mieux d’aller de l’avant que défensivement.

MF Scott McTominay, 8 ans – L’Ecossais a eu beaucoup de liberté pour avancer et il était une menace constante. Il aurait pu et aurait peut-être dû faire mieux quand, après une course dans la zone de la Sociedad, il a tiré directement sur Remiro alors qu’il aurait dû franchir le but.

MF Fred, 8 ans – Fred était partout. Avec McTominay, il n’a pas tardé à presser David Silva et Mikel Merino et n’a eu ni espace ni temps pour créer. Il était superbe en faisant le sale boulot, ce qui a permis à McTominay d’attaquer. Sa passe à Rashford pour le troisième de United était précise.

MF Bruno Fernandes, 9 ans – Fernandes avait tellement d’espace et il l’a bien exploité. Il a ouvert le score lorsque, à la suite d’un ballon spéculatif qui a provoqué une confusion dans la défense de la Sociedad, il s’est calmement ramené à la maison dans un filet vide. Plus tôt, il avait mis le ballon sur une plaque pour Rashford, qui avait raté en tête-à-tête. Il a ensuite ajouté une seconde suite à un doublé soigné avec James.

FW Mason Greenwood, 6 – Greenwood a peut-être regardé les chances que Rashford avait avec un peu de jalousie, car il était plus un spectateur dans une position large. Il est entré plus dans le jeu en seconde période mais ne pouvait pas vraiment déranger Remiro.

FW Daniel James, 8 ans – James s’est bien lié avec Rashford et Fernandes et c’est par son contact que United a pensé qu’ils avaient saisi une seconde; L’effort de Fernandes a exclu le hors-jeu. Le drapeau de hors-jeu a ensuite refusé à James un but, ce qui aurait été le quatrième de United, mais c’était quand même une finition soignée. Il a vu un autre effort sauvé par les jambes de Remiro avant de finalement trouver le filet, une finition soignée et un but que sa performance méritait.

FW Marcus Rashford, 8 ans – L’attaquant a eu deux merveilleuses chances d’ouvrir le score lorsqu’il était net au but lors des premiers échanges. Les deux ont été bien niés par Remiro, mais c’était la troisième fois chanceux quand il s’est glissé dans le coin une fois libéré par Fred. Ses courses derrière la défense de la Sociedad étaient exceptionnelles.

Substituts

MF Nemanja Matic, 6 ans – Matic a continué la protection farouche de Fred de la défense de United et a permis au Brésilien d’avancer en l’absence de McTominay.

FW Anthony Martial, 6 ans – Martial a dû se lécher les lèvres à la perspective d’attaquer une mauvaise défense, mais il a été plus efficace lors du suivi et de travailler dur pour son équipe.

MF Juan Mata, N / R – Mata n’a pas eu beaucoup de temps pour impressionner lors de son premier match depuis début janvier, mais un tir cadré a été enregistré tardivement.

MF Amad Diallo, N / R – L’avance de United a permis à Diallo de sortir et de profiter de son camée de sept minutes à ses débuts.