Bobby Holland Hanton, qui tourne actuellement « Thor: Love and Thunder » en Australie avec Hemsworth, a admis qu’il ressent la pression alors que l’homme d’action se gonfle pour être, selon les mots de Hanton, « le plus grand Thor qu’il ait jamais été ».

Apparaissant lundi à l’émission de radio australienne « Fitzy & Wippa », Hanton a déclaré que si Hemsworth avait peut-être impressionné les fans avec sa transformation corporelle pour le prochain film Marvel, c’était un processus exténuant dans les coulisses.

« Tout le monde est comme, ‘Wow, regarde la taille et lui’, mais je suis comme oui, génial, maintenant je dois aussi mettre cette taille. Je lui envoie un texto, je suis comme, ‘Merci beaucoup mec , ça va être encore plus difficile cette fois! », a déclaré le joueur de 33 ans aux hôtes.

Hanton, qui a fait équipe pour la première fois avec Hemsworth sur « Thor: The Dark World » en 2013, a poursuivi en disant qu’il ne prenait plus aucun plaisir à manger car il était devenu « plein ».

« Toutes les deux heures, nous mangeons. C’est devenu une corvée. Je n’aime pas du tout manger toutes les deux heures. » il a dit de leur régime.

Hanton a ajouté que si le régime et l’entraînement étaient «difficiles pour le corps», Hemsworth était «en forme comme un violon».

« Je trouve que porter le poids supplémentaire est difficile et difficile à maintenir sur les ligaments », dit-il. « Mais il est tout bon. Regardez-le, c’est un homme de la montagne. »

Hanton, qui a grandi à Portsmouth au Royaume-Uni, a également doublé pour des acteurs tels que Henry Cavill, Ryan Reynolds, Channing Tatum et Jake Gyllenhaal. Ses crédits de film incluent « Mission Impossible: Fallout », « Quantum of Solace » et « Star Wars: Episode VII – The Force Awakens ».

Hanton a déclaré qu’il devait subir une opération au dos après son double rôle de cascadeur dans le film 2020 de Hemsworth « Extraction », qui présentait une scène de combat « one shot » de 12 minutes.

Ces cascades défiant la mort signifient que l’artiste a eu du mal à obtenir une assurance maladie et vie. «Ce n’est pas facile de l’obtenir», a-t-il déclaré.