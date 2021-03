Karim Benzema a marqué deux buts et en a créé un autre alors que le Real Madrid battait le Celta Vigo 3-1 samedi pour prendre la deuxième place de la Liga devant Barcelone et mettre plus de pression sur le leader Atletico Madrid.

Benzema a ouvert le score avec une finition cool juste à l’intérieur de la surface après que Toni Kroos ait déverrouillé la défense du Celta. L’attaquant français est ensuite allé près de créer un deuxième, tirant dans un centre qui a rebondi sur la poitrine de Vinicius Junior et au-dessus de la barre, avant de marquer à nouveau lui-même. Encore une fois, Kroos était le fournisseur, après avoir regagné le ballon dans une position dangereuse.

Le Celta a repoussé un but grâce à la tête de Santi Mina et a continué à s’améliorer après la mi-temps, Iago Aspas forçant un arrêt de Thibaut Courtois. Benzema a vu un tir tardif arrêté après que Nestor Araujo lui ait offert le ballon, puis Aspas a frappé le poteau avec un coup franc, avant que le remplaçant Marco Asensio ne mette fin au combat dans le temps d’arrêt.

Positifs

Benzema est dans la forme de sa vie, avec huit buts lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, et 17 pour cette saison de Liga. C’est aussi bien, car à part le Français, il n’y a pas assez de buteurs réguliers dans cette équipe du Real Madrid. Les Madridistas espèrent que la course de Benzema se poursuivra au-delà de la trêve internationale et dans une semaine qui verra l’équipe affronter le Barca et Liverpool en succession rapide.

La dernière défaite de Madrid à Balaidos les a vus dire au revoir à leurs espoirs de titre en 2014, laissant le Barca et l’Atletico se battre. L’attelle précoce de Benzema a mis au lit tous les vrais soucis d’un résultat similaire ici. La presse madrilène le matin du match a exhorté l’équipe à reproduire la fin de la saison 2019-2020 qui leur a permis de gagner 10 matchs de suite. Selon toute vraisemblance, c’est ce qui sera nécessaire pour dépasser le Barça et l’Atleti cette fois – et c’était un début.

Négatifs

Après avoir marqué deux buts en moins d’une demi-heure, l’entraîneur Zinedine Zidane aura été déçu de voir l’équipe concéder la tête de Mina peu de temps après, pour maintenir en vie un match qui aurait vraiment dû être mis au lit. La défense de cette pièce arrêtée était lamentable. Dans de telles situations, l’absence de Sergio Ramos et de son organisation défensive n’aide pas.

L’affichage de la deuxième mi-temps était globalement préoccupant, alors que Celta a ignoré l’emprise du milieu de terrain que Kroos et Luka Modric avaient imposée au jeu et créé un nombre croissant d’occasions. En fin de compte, cependant, Madrid a réussi à tenir et à remporter la victoire, et c’est sur quoi ils choisiront de se concentrer.

Note du manager sur 10

7 — Zidane a opté pour un milieu de terrain supplémentaire sous la forme de Federico Valverde pour ce match à l’extérieur contre une bonne équipe de football dans le Celta d’Eduardo Coudet, laissant Asensio et Rodrygo sur le banc. L’équipe a bien commencé et la première demi-heure a été l’un des meilleurs sorts que nous ayons vus de Madrid cette saison. Le jeu s’est éloigné d’eux, cependant, et quand Celta s’est amélioré après la mi-temps, Zidane n’a fait qu’un seul changement, étrange sur son visage, amenant Asensio pour Kroos.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Sans reproche pour le but de Celta. Un bon arrêt en seconde période d’Aspas, plongeant bas à sa gauche. Sinon, il n’y avait pas grand-chose à faire.

DF Lucas Vazquez, 6 ans – Son rythme et sa capacité de franchissement donnent généralement à Madrid un débouché sur la droite, mais ici, Vazquez ne pouvait pas avancer autant qu’il le souhaiterait.

Karim Benzema a marqué deux fois lors de la victoire 3-1 du Real Madrid au Celta Vigo. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

DF Raphael Varane, 6 ans – A mené la défense alors qu’elle subissait une pression croissante au fur et à mesure que le match avançait.

DF Nacho, 7 ans – J’ai trouvé ça difficile mais a creusé profondément contre la combative Mina et le talentueux Aspas. A mis fin à une pause prometteuse au Celta en seconde période, faisant tomber Aspas avec un défi maladroit qui l’a vu à juste titre réservé.

DF Ferland Mendy, 6 ans – Tenu occupé par Brais Mendez, et plus tard par Augusto Solari, qui l’a battu avec un talon arrière intelligent.

MF Casemiro, 7 ans – De retour de sa suspension en milieu de semaine. Son intervention la plus importante l’a vu diriger le dangereux coup franc tardif d’Aspas sur le poteau, alors qu’il se dirigeait vers le fond des filets.

MF Toni Kroos, 8 ans – Ramassé deux autres passes. Un merveilleux jeu de jambes rapide a créé le premier but de Madrid, et une réflexion rapide l’a vu gagner le ballon pour le deuxième. Réservé pour un pull de chemise sur Aspas. Étonnamment décollé tôt.

2 Liés

MF Luka Modric, 6 ans – Pas à son meilleur impérial, Modric a l’air d’avoir besoin de repos. Un tir bien au-dessus de la barre en seconde période résumait son après-midi. Malchanceux d’être réservé pour une supposée faute tardive sur Renato Tapia.

MF Federico Valverde, 6 ans – Joué large à droite, choisi pour sa course constante et sa capacité à gagner le ballon en haut du terrain. Préparez Vinicius pour une chance en deuxième mi-temps et plus tard, un tir s’est bloqué. N’a pas commencé cette saison depuis son retour d’une blessure.

FW Vinicius Junior, 7 ans – A eu son meilleur match de la saison contre Atalanta et a eu ses moments ici aussi. Utilisé son rythme pour battre le gardien Ivan Villar à un début de balle croisée. Aurait pu marquer avec sa poitrine après cela, et menacé en seconde période aussi.

FW Karim Benzema, 9 ans – Six matchs consécutifs marquant, égalant sa meilleure course de tous les temps. Son premier match était une frappe sensationnelle faite pour sembler facile et le deuxième n’était pas loin derrière. Seuls Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez et Alfredo di Stefano ont désormais marqué plus de buts en championnat pour le club.

Substituts

FW Marco Asensio, N / R – A remplacé Kroos pendant les 20 dernières minutes, alors que l’équipe était sous pression et a marqué un autre but sur le banc, comme il l’a fait en milieu de semaine.