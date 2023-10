Un doublé de Jude Bellingham a offert au Real Madrid une victoire mémorable au Clasico samedi après-midi.

Malgré un but de retard dès le début, Los Blancos ont sauvé une victoire 2-1 lors du premier Clasico de la saison.

Ilkay Gundogan a ouvert son compte pour Barcelone, avant que les deux buts de Bellingham ne volent les trois points aux visiteurs.

Barcelone est entré dans ce match avec plusieurs problèmes de blessures. Alors que Pedri et Frenkie de Jong étaient absents, l’attaquant Robert Lewandowski n’a été jugé apte qu’à débuter sur le banc.

Xavi a choisi de jouer Ferran Torres dans le rôle de numéro neuf. Ilkay Gundogan, Joao Cancelo et Gavi stationnés au milieu de terrain tandis que Joao Cancelo était déployé comme ailier droit.

L’équipe de Carlo Ancelotti a battu Braga en Ligue des champions et Los Blancos ont titularisé Vinicius Jr et Rodrygo. Pendant ce temps, Jude Bellingham jouait juste derrière les deux premiers. Toni Kroos, Aurélien Tchouameni et Fede Valverde ont joué au milieu de terrain pour les visiteurs.

Barcelone a dominé le Real Madrid et Bellingham en première mi-temps du Clasico

Barcelone a mieux commencé le match que les deux équipes et a pris l’avantage dès le 6ème minute. C’est Gundogan qui a joué un une-deux rapide avec Ferran Torres. Il a ensuite profité d’une confusion entre Tchouameni et David Alaba.

Il a ensuite écarté son effort devant Kepa Arrizabalaga pour donner à son équipe le premier but. Le Germa a désormais marqué dans le derby de Manchester, le Der Klassiker et le Clasico une distinction unique.

Les hôtes ont dominé les débats avec leurs passes rapides et leur maintien du ballon dans des espaces fermés, gardant Madrid à distance. Fermin Lopez a failli doubler la mise de son équipe en 16eème minute.

Cependant, sa frappe touchait le poteau alors que le Real survivait à l’assaut. L’équipe d’Ancelotti a semblé piétonne pendant la majeure partie de la première mi-temps. Vinicius et Bellingham ont eu du mal à avoir un quelconque impact.

Les visiteurs ont cependant montré beaucoup d’envie en début de seconde période en jouant avec plus d’intention et ont eu une fois de plus la chance de ne pas être menés de deux buts à la 52e.sd minute.

Inigo Martinez a frappé le poteau avec une tête plongeante après le corner de Gundogan avant que le rebond de Ronald Araujo ne soit empêché par Kepa.

Cancelo a également failli prolonger l’avance de son équipe, mais Camavinga a bloqué son tir.

Le Real Madrid s’est largement amélioré en seconde période

Marc-André ter Stegen a brillamment stoppé le tir lointain de Tchouameni à la 67ème minute, mais quelques secondes plus tard, il a été battu par une frappe féroce de Bellingham à 25 mètres, qui a touché le coin supérieur gauche. C’était le 12 de l’Anglaisème but en 13 matchs pour les Blancos.

Barcelone a effectué plusieurs changements dans les quinze dernières minutes pour marquer le but de la victoire, mais les visiteurs ont pris l’ascendant en dominant les débats.

Gavi, puis le remplaçant Lewandowski, se sont rapprochés pour les hôtes tandis que Joselu a failli l’arracher pour les visiteurs au plus profond des arrêts de jeu. Madrid a volé les trois points à la 92sd minute où c’est Bellingham qui a marqué à bout portant.

Les Blaugrana se sentiraient durement touchés par le résultat et regretteraient d’avoir raté leurs occasions alors qu’ils menaient 1-0, tandis que Madrid, grâce à la victoire, s’est hissé en tête du classement de la Liga à la différence de buts. Cela les place devant Gérone avec 28 points, soit quatre points d’avance sur Barcelone.

Crédit photo : IMAGO / PanoramiC