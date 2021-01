La renaissance d’Arsenal après Noël s’accélérera vraiment si le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette victoire 3-0 contre Newcastle signale un retour en forme.

Pendant une cinquantaine de minutes, ce fut vraisemblablement une autre soirée passée dans l’ombre de son ancien moi, sans confiance et sans conviction lorsque des chances se présentaient.

Après seulement un quart d’heure joué, Bukayo Saka a fait irruption dans la surface et a tenté un tir en travers du but que le gardien de Newcastle Karl Darlow a touché avec son pied droit tendu. Le ballon est venu rapidement à Aubameyang juste au-delà du poteau éloigné à environ trois mètres et il ne pouvait que diriger son tir de l’extrême droite avec le but à sa merci. La vitesse à laquelle la balle lui est parvenue, via une déviation tardive, offrait une petite atténuation, mais c’était une chance qu’il aurait dû convertir et une qu’il aurait sûrement fait s’il avait été près de son meilleur de la fin.

Juste avant l’intervalle, Aubameyang a eu une autre chance d’intervenir par la gauche et de tenter sa chance, mais le joueur de 31 ans ne pouvait que produire un effort apprivoisé hors cible. Et donc, lorsque Thomas Partey a relâché Aubameyang cinq minutes après la mi-temps pour une autre course à l’arrière droit de Newcastle, Emil Krafth, les chances étaient contre ce qui s’est passé ensuite.

Soudain, le vieil Aubameyang est apparu. Celui qui a aidé Arteta et Arsenal à prospérer dans « Project Restart » et les a guidés vers un succès final en FA Cup avec des buts contre Manchester City et Chelsea.

L’international gabonais a fait un bond en avant avec intention, a déplacé le ballon sur son pied gauche et a en un éclair tiré un tir au-delà de Darlow. C’était une récompense, notamment pour sa persévérance.

« C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière et mentalement, il faut être très fort pour y parvenir », a déclaré le patron des Gunners, Mikel Arteta. « Il est sorti d’une période difficile. Nous avons beaucoup raté ses buts. Aujourd’hui, il est revenu et a marqué deux buts, et a contribué à la victoire de l’équipe et c’est exactement ce dont nous avons besoin. Donc je suis vraiment content pour lui. . «

Un Pierre-Emerick en forme reste l’un des plus gros dangermen de la division, une leçon à laquelle Newcastle a été durement rappelé lundi. CATHERINE IVILL / POOL / AFP via Getty Images

Ce n’était que le deuxième but d’Aubameyang en Premier League depuis le 1er novembre, mais un but qui a apaisé les frustrations une nuit où Arsenal a dominé le ballon mais a eu du mal à traduire cette supériorité sur le score.

Thomas Partey, qui a fait son premier départ depuis le 6 décembre à la suite d’une blessure à la cuisse, a semblé totalement imperturbable, perdant seulement trois de ses 58 passes toute la soirée. Des tests Sterner sont à venir pour la signature estivale d’Arsenal de 45 millions de livres sterling, mais il y avait des signes encourageants compte tenu du manque d’action du milieu de terrain en raison d’une blessure depuis son arrivée de l’Atletico Madrid.

Pendant ce temps, les jeunes Emile Smith Rowe et Saka continuent d’injecter de la joie dans le jeu des Gunners, profitant d’une terrible défense et de se combiner pour le deuxième d’Arsenal.

Il semblait approprié que Smith Rowe continue de montrer des signes de capacité à assumer un rôle créatif autrefois l’apanage de Mesut Ozil, qui est maintenant en Turquie avant de déménager à Fenerbahce. Smith Rowe aurait été l’un des nombreux jeunes à admirer Ozil même pendant son séjour dans le désert, mais le moyen le plus rapide pour tout le monde de passer à autre chose est que le joueur de 20 ans continue comme ça.

« Le manager me dit tellement de jouer librement, de me vider l’esprit et d’être confiant », a déclaré Smith Rowe à Sky Sports. « Si je fais une erreur, il me dit de continuer. Je suis tellement heureux de jouer pour un manager comme Mikel et d’avoir ces opportunités. »





Cedric Soares, sélectionné devant Hector Bellerin à l’arrière droit, a couronné un affichage composé avec une aide pour Aubameyang pour toucher à la maison une seconde. C’est la première fois qu’Aubameyang marque plus d’une fois dans un match depuis cette finale de la FA Cup – il s’est vu refuser la chance de poursuivre un tour du chapeau après avoir réussi ce qu’Arteta a décrit comme un petit « problème d’estomac » – et depuis sa signature son nouveau contrat en septembre, il y a eu des accusations dans certains quartiers d’une baisse d’intensité de la part des gabonais.

Cependant, son décompte de seulement huit buts pour la saison, y compris le bouclier communautaire, est le produit d’un certain nombre de facteurs au-delà d’une perte de confiance, notamment la mauvaise création de chance avec laquelle les Gunners ont souffert pendant cette période avant Noël quand ils ont perdu cinq sur sept matchs toutes compétitions confondues.

Aubameyang a maintenant marqué lors de ses quatre derniers matchs contre Newcastle et l’espoir d’Arteta sera que ce soit le début d’une renaissance étant donné l’opposition plus dure qui l’attend: potentiellement Southampton deux fois en quatre jours avant Manchester United, Wolves, Aston Villa, Leeds, Benfica et Manchester City.

Mais tout le monde doit commencer quelque part. Steve Bruce a apporté huit changements à l’équipe qui a perdu 1-0 contre Sheffield United, mais il y avait peu de chose perceptible en guise de réaction et à la fin, c’était un bon constructeur de confiance pour l’équipe locale, leur cinquième victoire en six matchs ( y compris leur victoire au troisième tour de la FA Cup contre les hommes de Bruce neuf jours plus tôt).

C’était aussi la cinquième feuille blanche consécutive d’Arsenal, la première fois qu’ils ont réussi une telle course en 12 ans. Alignez cela avec un Aubameyang ressuscité et Arteta pourrait bien être sur quelque chose.