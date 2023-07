Le double coup dur des nouvelles politiques climatiques au Canada atlantique alimente la bataille politique

Il y a un affrontement de volontés grandissant au Canada atlantique à propos de deux nouvelles politiques climatiques qui entrent en vigueur ce week-end, les premiers ministres exigeant qu’Ottawa freine le plan et le gouvernement fédéral les accusant de faire de la politique avec la planète.

« Les changements climatiques n’attendront pas », a déclaré le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, en entrevue.

La nouvelle réglementation qui entrera en vigueur partout au Canada samedi (1er juillet) obligera les raffineries et les importateurs d’essence et de diesel à commencer à réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre provenant de leurs produits.

La situation est particulièrement houleuse sur la côte est du Canada, car le même jour, les quatre provinces de l’Atlantique passeront de leur propre système provincial de tarification du carbone à la taxe nationale sur le carbone.

Cela crée un double coup dur pour les consommateurs à la pompe à essence, en particulier en Nouvelle-Écosse où le système de plafonnement et d’échange provincial sortant n’ajoutait pas aux prix de l’essence près du montant requis par le système fédéral.

Les prix de l’essence dans cette province augmenteront d’environ 20 cents le litre alors que le prix du carbone ajoute environ 14 cents le 1er juillet, et la commission provinciale de l’énergie a approuvé une autre augmentation de 3,74 cents le 7 juillet pour le règlement sur les carburants propres.

Cependant, les familles de ces provinces commenceront à recevoir le remboursement fédéral du prix du carbone en juillet, un paiement trimestriel conçu pour compenser le coût du prix du carbone.

Tous les trois mois, une famille de quatre personnes recevra 184 $ au Nouveau-Brunswick, 240 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, 248 $ en Nouvelle-Écosse et 328 $ à Terre-Neuve-et-Labrador. Les résidents ruraux reçoivent 10 p. 100 de plus.

Les prix au Nouveau-Brunswick augmenteront d’environ trois cents pour le prix du carbone, mais encore huit cents une semaine plus tard pour la réglementation. Le Nouveau-Brunswick a adopté une loi l’an dernier pour permettre que le coût de la réglementation soit répercuté sur les consommateurs.

Les responsables fédéraux affirment que ces augmentations ne correspondent pas aux coûts initiaux, qui sont très faibles car la plupart des entreprises font déjà le nécessaire pour se conformer au cours des premières années. Leur analyse prévoit que les coûts pourraient varier d’environ 6 à 13 cents le litre d’essence en 2030, lorsque la réglementation complète sera en place.

Guilbeault a déclaré que cette augmentation n’était pas nécessaire pour le moment. Il a également fait valoir à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick à la fin mai que les raffineries avaient connu une forte augmentation de leurs bénéfices au cours des dernières années et qu’elles pouvaient se permettre d’absorber une partie des coûts.

Le gouvernement fédéral affirme également que la variation entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick en ce qui concerne l’augmentation des prix qu’ils attribuent à la réglementation est la preuve que le chiffre n’est pas basé sur les coûts réels.

Mais les quatre premiers ministres de l’Atlantique accusent le gouvernement fédéral d’ignorer le fait que la réglementation et le prix du carbone nuiront le plus à leur population. Les raffineries de ces provinces ont moins d’options pour se conformer à la réglementation, ce qui pourrait rendre cela plus coûteux.

Le prix du carbone s’appliquera également au mazout domestique, qu’utilisent encore près d’un tiers des foyers de l’Atlantique. Le prix du mazout est plus élevé que celui du gaz naturel, qui est plus couramment utilisé dans les autres provinces.

Terre-Neuve-et-Labrador, qui était la seule province exemptée de la réglementation exigeant que le gaz soit mélangé à des biocarburants, menace d’aller devant les tribunaux.

« Nous avons discuté, au sein du ministère de la Justice et du gouvernement, des possibilités de contestation constitutionnelle ici, sur cette base », a déclaré mercredi le ministre provincial de l’Énergie, Andrew Parsons.

« Nous en sommes arrivés à un point où nous devons examiner toutes nos options pour protéger les Terre-Neuviens et les Labradoriens.

Le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre était en tournée dans la région de l’Atlantique toute la semaine, accusant les libéraux de faire tout ce qu’ils peuvent pour rendre la vie moins abordable.

« Comment nos seniors vont-ils réussir à rester chez eux alors qu’ils doivent choisir entre manger et se chauffer ? il a dit.

Tout cela rend les députés libéraux de l’Atlantique de plus en plus nerveux face aux réactions négatives de leurs électeurs. Ils demandent à leur gouvernement d’expliquer ce qui se passe.

«Nous n’avons pas fait un bon travail de communication», a déclaré Wayne Long, député libéral de Saint John – Rothesay, NB

« Les gens sont très, très inquiets de ce qui se passe et de la façon dont cela va les affecter. »

Long souhaite que le premier ministre Justin Trudeau accepte la rencontre demandée par les premiers ministres de l’Atlantique et avec Irving Oil, et trouve un moyen d’être plus flexible et de reconnaître que la situation dans les quatre provinces de l’Est n’est pas la même qu’ailleurs.

« Je pense que nous pouvons aider à adoucir cela pour les gens et aider les gens à s’adapter », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il n’était pas favorable à un report des politiques, mais a déclaré que l’augmentation du supplément de remboursement du carbone pour les résidents ruraux serait un début. Il en serait de même pour réduire ou retarder l’application du prix du carbone au mazout domestique, a-t-il ajouté.

Long dit que si le gouvernement libéral n’ajuste pas ses plans, il saignera le soutien aux conservateurs. Il a déclaré que Poilievre avait besoin de sièges au Canada atlantique « s’il a le moindre espoir de former un gouvernement minoritaire ou majoritaire ».

« Je n’aime tout simplement pas nous voir nous asseoir, voir un gars comme lui faire cette tournée, ne proposer aucune solution, ne pas être tenu responsable et nous ne répondons pas vraiment », a déclaré Long. « Je pense que nous devons juste être beaucoup plus agressifs dans nos messages. »

Mia Rabson, La Presse Canadienne

