Le « double coup dur » des incendies de forêt et du faible niveau des rivières perturbe les déplacements des barges vers les communautés des Territoires du Nord-Ouest

Les conditions extrêmement sèches dans les Territoires du Nord-Ouest causent des ravages tant sur terre que dans les cours d’eau.

Au milieu des incendies de forêt qui ont forcé l’évacuation de plus des deux tiers des résidents des Territoires du Nord-Ouest, les faibles niveaux d’eau du fleuve Mackenzie ont causé des problèmes aux barges qui approvisionnent en carburant et en marchandises certaines communautés du Nord.

« Les niveaux d’eau continuent de baisser. C’est difficile à exploiter », a déclaré Michael Cooper, président de Cooper Services, qui exploite des barges sur les fleuves Mackenzie et Liard.

« Nous sommes presque au point où nous allons fermer nos portes ici. »

Le mois dernier, les conditions chaudes et sèches ont provoqué « des eaux historiquement basses » cela a forcé un détour de 4 000 kilomètres pour les marchandises en transit. Au lieu de transporter la marchandise par barge sur le fleuve Mackenzie, les services de transport maritime des Territoires du Nord-Ouest ont dû l’expédier par camion sur la route Dempster.

Cooper a déclaré à CBC que les niveaux d’eau actuels sont encore plus bas que le mois dernier, ajoutant que la saison des navigations a été « terrible ».

Dans un communiqué publié jeudi matin, un porte-parole des Services de transport maritime des Territoires du Nord-Ouest a déclaré que les niveaux d’eau étaient plus bas que la normale sur le fleuve Mackenzie, les remparts au sud de Fort Good Hope étant particulièrement bas.

En juillet, ces faibles niveaux d’eau ont obligé MTS à transporter par camion toutes les marchandises destinées à Aklavik, Paulatuk, Sachs Harbour, Ulukhaktok, Kugluktuk et Fort Good Hope vers Inuvik et Tuktoyaktuk.

Dans le hameau de Cambridge Bay, au Nunavut, les niveaux d’eau toujours bas ont rendu difficile pendant des années aux barges des Territoires du Nord-Ouest d’atteindre la communauté, a déclaré le directeur administratif Jim MacEachern.

« En 2020, les Services de transport maritime ont arrêté d’envoyer leurs barges ici à cause de cela », a-t-il déclaré.

Désormais, la communauté s’approvisionne par barges en provenance de la Colombie-Britannique et du Québec.

La Ville de Norman Wells s’inquiète d’un avenir similaire.

« Je suis ici depuis 40 ans et cette année, le niveau d’eau de la rivière est le plus bas que j’ai jamais vu », a déclaré le maire de la ville, Frank Pope.

« Nous avons un double coup dur cette année »

Pope a déclaré que la communauté reçoit des barges d’une entreprise privée basée à Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, et de Marine Transportation Services de Hay River.

Pope a déclaré que les expéditions en provenance de Fort Simpson avaient été retardées d’un mois en raison des faibles niveaux d’eau.

La dernière cargaison de la ville, contenant du matériel nécessaire à la réparation de sa station d’épuration des eaux, est arrivée mardi. Il aurait coûté 15 000 $ à la ville pour l’acheminer par avion, a déclaré Pope.

« Nous comptons vraiment, vraiment sur le système de barges et je suis inquiet et effrayé pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Frank Pope, maire de Norman Wells, affirme qu’au cours de ses 40 années au sein de la communauté, il n’a jamais vu des niveaux d’eau aussi bas sur le fleuve Mackenzie. (Liny Lamberink/CBC)

Barges stationnées à Hay River après leur évacuation

Les résidents de Hay River ont reçu l’ordre le 13 août d’évacuer en raison d’incendies de forêt – la deuxième fois que la communauté reçoit l’ordre de fuir depuis mai.

MTS a déclaré que la deuxième évacuation avait retardé ses projets d’expédition de marchandises sur le Mackenzie.

« Il reste encore huit barges au terminal de Hay River de MTS qui devraient livrer du carburant et des marchandises à Tulita et Norman Wells. Il reste également du fret pour Fort Good Hope au terminal », indique le communiqué de MTS.

« En raison de l’ordre d’évacuation à Hay River, tous les MTS [staff] ont quitté la communauté et ne reviendront pas tant qu’ils ne seront pas en sécurité. Lorsque le personnel reviendra et que les opérations de MTS reprendront, nous expédierons le carburant et le fret à Tulita et Norman Wells et transporterons le reste du fret de Fort Good Hope sur l’autoroute Dempster, puis le transporterons par barge vers cette communauté.

Pope a déclaré que les évacuations signifiaient qu’il n’y avait personne pour charger les barges.

« Nous avons un double coup dur cette année… C’est un peu le bordel. »

Il a déclaré qu’avant la fin imminente de la saison, Norman Wells attendait deux autres barges, dont une en provenance de Hay River. Ces expéditions transportent des produits d’épicerie, des articles de construction de maisons et des matériaux pour l’usine de traitement des eaux.

« Mais cela ne peut se produire que si les gens sont autorisés à retourner à Hay River pour faire le travail. Notre plan de secours est la circulation routière en hiver », a déclaré Pope.

Pope a déclaré que l’infrastructure routière n’est pas bien équipée ou accessible et qu’elle « sera mise à rude épreuve par le transport de camions ». Il a déclaré qu’il y avait très peu de routes toutes saisons dans la vallée du Mackenzie et qu’il en faudrait davantage si les barges sont en crise.

Pope a déclaré que si les niveaux d’eau restent bas et que les barges ne peuvent pas arriver avant la fin de la saison, l’avion serait leur seule option.

« Cela coûterait un [lot] d’argent. »