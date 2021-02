Le double champion olympique Ted Ligety prévoit de se retirer de la Coupe du monde de ski après les championnats du monde.

La dernière course de Ligetys sera le slalom géant le 19 février à Cortina d’Ampezzo, en Italie.

Connu pour ses courses fluides et techniques, Ligety a remporté une médaille d’or surprise en combiné aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et une autre médaille d’or huit ans plus tard en slalom géant aux Jeux de Sotchi en tant que favori.

Sa riche carrière comprend également cinq victoires aux championnats du monde, 25 victoires en Coupe du monde et cinq titres de slalom géant en Coupe du monde. La domination de Ligety dans le slalom géant a un jour conduit le grand skieur autrichien Marcel Hirscher à le déclarer Monsieur GS.

Les plans de retraite de Ligety, âgé de 36 ans, prévoient de passer plus de temps avec sa famille chez lui à Park City, dans l’Utah. Lui et sa femme, Mia, ont un fils de près de 4 ans avec des jumeaux de 7 mois.

Ligety a commencé sa carrière en Coupe du monde le 22 novembre 2003 avec une course de slalom géant à Park City. Il ne s’est pas qualifié pour une deuxième manche dans une épreuve remportée par Bode Miller.

Au cours de sa carrière, Ligety a fait 336 départs en Coupe du monde et a terminé 52 fois sur le podium dans toutes les disciplines. Cette polyvalence complète est depuis longtemps une fierté pour Ligety, qui a commencé à skier à 2 ans et à courir à 11 ans.

En plus du temps en famille, Ligety restera occupé en dirigeant sa société de matériel de ski appelée Shred. Il a lancé l’entreprise après les Jeux olympiques de 2006 et de nombreux concurrents sur le circuit peuvent être vus porter ses lunettes de ski, casques, lunettes de soleil, gants et vêtements d’extérieur innovants Shred.

Il peut encore participer à une compétition de temps en temps sur le World Pro Ski Tour, un circuit unique proposant un format de course côte à côte sur des sites plus proches de chez lui.

