Le double champion olympique du 800 m David Rudisha manquera aux Jeux de Tokyo

Le Kenyan David Rudisha, double champion olympique en titre du 800 m, ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison de blessures récurrentes, a-t-il déclaré samedi à l’AFP. « Je n’ai pas pu revenir sur la piste depuis longtemps, et en tant que tel, je ne serai pas prêt à défendre mon titre à Tokyo », a déclaré Rudisha, détenteur du record du monde du 800 m. « C’est la vie. C’est le sport. , et en tant que sportif, vous devez accepter tous les obstacles et défis. Rien n’est complètement évitable, pas même les blessures », a ajouté le Kenyan, qui a remporté les médailles d’or olympiques en 2012 et 2016, et les titres mondiaux en 2011 et 2015.

Rudisha a établi le record du monde (1 min 40,91 sec) lors de la finale des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Rudisha a été impliqué dans un grave accident de voiture en 2019.

En mai 2020, alors qu’il se préparait à un retour, il s’est foulé la cheville gauche en marchant près de son domicile à Kilgoris, dans l’ouest du Kenya.

Rudisha a déclaré à l’AFP qu’il ne pensait pas à sa retraite mais qu’il prendrait le temps de décider de son avenir.

Le Kenya n’a pas encore organisé ses épreuves olympiques d’athlétisme. Ils devraient se tenir du 17 au 19 juin à Nairobi.