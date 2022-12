Le double champion olympique David Rudisha survit à un accident d’avion

Le double champion olympique kényan David Rudisha a déclaré lundi qu’il était reconnaissant d’être en vie après avoir survécu à un accident d’avion ce week-end dans le sud du Kenya.

Le détenteur du record du monde du 800 m venait de décoller d’une réserve kenyane accueillant les “Maasai Olympics” – une série de compétitions sportives impliquant des jeunes Maasai – lorsque son avion a rencontré des problèmes et a été contraint de faire un atterrissage d’urgence samedi.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“C’était un épisode effrayant où vous tenez votre cœur dans votre main pendant que vous priez Dieu”, a déclaré l’athlète, qui appartient lui-même à la tribu Maasai, au journal The Nation.

“Le pilote a fait un travail incroyable pour maintenir l’avion à flot et stable pendant longtemps.

“Nous remercions Dieu, nous sommes tous sortis vivants.”

L’homme de 33 ans est un sponsor des “Maasai Olympics”, qui ont été créés il y a dix ans par des dirigeants communautaires et le groupe de conservation Big Life Foundation.

L’objectif est d’aider à préserver la population de lions et de remplacer le rite traditionnel Maasai de la chasse aux grands félins par des compétitions sportives.

“L’un des passagers a été blessé et est soigné à l’hôpital”, a déclaré l’association caritative de conservation dans un communiqué publié samedi soir.

“Les autres, y compris M. Rudisha, qui est le parrain des Jeux olympiques Maasai, n’ont subi aucune blessure physique importante”, a-t-il ajouté.

Rudisha a été impliqué dans un grave accident de voiture en 2019.

Il a remporté les médailles d’or olympiques en 2012 et 2016, et les titres mondiaux en 2011 et 2015, établissant un record du monde (1min 40.91sec) lors de la finale des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici