Le double champion du monde Doyle Brunson, surnommé le parrain du poker, décède à 89 ans

Doyle Brunson, l’un des joueurs de poker les plus influents de tous les temps et double champion du monde, est décédé dimanche, selon son agent.

Brunson avait 89 ans.

Brian Balsbaugh, l’agent de Brunson, a publié une déclaration sur Twitter de la famille.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père, Doyle Brunson », lit-on dans le communiqué. « C’était un chrétien bien-aimé, un mari, un père et un grand-père. honorez son héritage. Veuillez garder Doyle et notre famille dans vos prières. Puisse-t-il reposer en paix. »

Brunson, surnommé le parrain du poker et également connu sous le nom de « Texas Dolly », a remporté 10 tournois des World Series of Poker, juste derrière les 16 de Phil Hellmuth. Il a également remporté des championnats du monde en 1976 et 1977 et a été intronisé au Poker Hall of Fame en 1988.

Il a écrit un livre intitulé « Super System » en 1979, qui a été l’un des premiers livres à se plonger dans la stratégie de poker et a créé un impact durable qui a contribué à amener beaucoup d’autres au jeu.

Le quintuple vainqueur des WSOP, Scotty Nguyen, a tweeté qu’il « n’arrive pas à croire que ce jour soit arrivé – vous serez toujours dans nos cœurs, l’homme, le mythe, la légende et LE PARRAIN du bébé poker ! » Mr Brunson, vous avez fait du poker ce qu’il est bébé ! merci pour ce que tu nous donnes à tous bébé! RIP M. Doyle Brunson LE PARRAIN DU POKER.

Son influence a porté au-delà du poker.

« Celui-ci est un crève-cœur », a tweeté l’acteur James Woods. « Doyle Brunson, le plus grand joueur de poker qui ait jamais vécu, a encaissé ses jetons.

« Doyle était si gentil et serviable avec moi. Il était gracieux envers mon cher frère décédé et tous les amis que je lui ai présentés. Un gentleman et une véritable légende.

