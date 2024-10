Le DOT donne à Boone 3 millions de dollars pour la route en marge du prochain projet Daisy Brand

Assurer le succès d’une usine de fabrication de produits laitiers Marque Marguerite à Boone, la ville reçoit plus de 3 millions de dollars de l’État pour l’amélioration des routes sur le site proposé.

Une subvention RISE du ministère des Transports de l’Iowa facilitera l’extension de Hancock Drive pour desservir le site Daisy, dans le sud-est de la ville. L’usine fabriquera de la crème sure et du fromage et devrait créer plus de 200 nouveaux emplois en trois ans.

La route comprendra des voies de virage, un feu de circulation à l’intersection de la promenade Caporal Roger Snedden et de la promenade Hancock, ainsi qu’un rond-point à plusieurs voies à l’intersection de l’autoroute 30 et de la promenade Caporal Roger Snedden.

Le maire de Boone, Elijah Stines, a déclaré que les améliorations sont nécessaires pour permettre l’accès au site de Daisy Brand, assurant ainsi la sécurité de la circulation des camions entrant et sortant de l’usine et des navetteurs du matin.

« Cette subvention (RISE) constitue un investissement majeur de la part de l’État de l’Iowa dans l’avenir de la ville de Boone », a déclaré Stines. « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour leur soutien. »

Le coût total du projet est d’environ 3,7 millions de dollars et la subvention RISE en couvrira 80 %, ce qui portera l’attribution du DOT à un peu plus de 3 millions de dollars. Le coût restant pour la ville sera d’environ 756 000 $.

Les conceptions des améliorations routières auront lieu entre fin 2024 et début 2025, a déclaré Stines. La route devrait être achevée d’ici novembre 2026, tandis que le rond-point de l’autoroute 30 est toujours en cours d’aménagement.

Boone reçoit une subvention pour des opportunités d’emploi

Le programme RISE du DOT cible des projets qui injecteront de nouveaux dollars dans l’économie et « fourniront un impact économique maximal à l’État » sur les routes principales ou secondaires et les rues de la ville ouvertes au public, a déclaré la responsable du programme Jennifer Kolacia.

Boone a reçu la subvention d’opportunité immédiate, destinée aux projets de création ou de maintien d’emplois permanents.

« La subvention d’opportunité immédiate est basée sur les entreprises nouvelles ou en expansion venant dans l’Iowa », a déclaré Kolacia. « Le projet Boone devrait créer de nombreux emplois bien rémunérés. »

Kolacia a déclaré que le projet routier de Boone est le seul à avoir reçu une subvention d’opportunité immédiate jusqu’à présent cette année.

Collaboration pour amener Daisy Brand à Boone

Le conseil municipal de Boone a approuvé une proposition de Daisy Brand en avrilsuivi d’un programme d’incitations de 7 millions de dollars du gouverneur Kim Reynolds et de l’Iowa Economic Development Authority.

L’entreprise prévoit investir 626,5 millions de dollars dans une installation de 750 000 pieds carrés pour fabriquer ses produits de crème sure et de fromage. La ville de Boone, la Boone County Economic Growth Corporation, l’Ames Regional Economic Alliance et l’Iowa Economic Development Authority ont collaboré avec Daisy Brand pour finaliser l’accord.

L’usine Daisy Brand devrait créer 217 nouveaux emplois trois ans après l’achèvement du projet routier. L’usine devrait créer 255 emplois d’ici 2032.

Boone prévoit l’inauguration des travaux du site Daisy Brand au printemps 2025.

Celia Brocker est journaliste gouvernementale, criminelle, politique et éducative pour l’Ames Tribune. Elle peut être contactée à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Ames Tribune : Boone reçoit une subvention du DOT pour la route du site proposé par Daisy Brand