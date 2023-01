Le DOT cherche à savoir si les horaires de Southwest étaient « irréalistes » pendant la crise des vacances

Le ministère des Transports a déclaré mercredi qu’il était dans la phase initiale d’une enquête sur Compagnies aériennes du sud-ouest ‘ l’effondrement des fêtes et de voir si les horaires du transporteur étaient irréalistes.

Southwest a déclaré avoir annulé plus de 16 000 vols entre le 21 et le 31 décembre alors qu’il avait du mal à se remettre des conditions hivernales rigoureuses, tandis que les dirigeants ont déclaré qu’ils devaient annuler encore plus de vols pour stabiliser l’opération.

L’entreprise et les syndicats ont signalé des plates-formes de planification obsolètes qui n’étaient pas conçues pour gérer le nombre de changements de vol survenus au cours de cette période.

“Le DOT cherche également à savoir si les dirigeants du sud-ouest se sont engagés dans une programmation irréaliste des vols qui, en vertu de la loi fédérale, est considérée comme une pratique déloyale et trompeuse”, a déclaré un porte-parole du DOT. “Le DOT tirera parti de toute l’étendue de son pouvoir d’enquête et d’application pour garantir la protection des consommateurs et ce processus continuera d’évoluer à mesure que le Département en apprendra davantage.”

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a précédemment promis de tenir Southwest responsable des perturbations, qui ont laissé des centaines de milliers de voyageurs bloqués.

“Notre programme de vols de vacances a été soigneusement conçu et proposé à nos clients avec le soutien d’un plan solide pour l’exploiter et avec un personnel suffisant”, a déclaré Southwest dans un communiqué mercredi soir. “Nous continuerons de coopérer avec toute enquête ou demande de la part de la surveillance gouvernementale ou des élus. Nous nous concentrons vivement sur l’apprentissage de cet événement, l’atténuation du risque d’un événement répété et la prestation de l’hospitalité et du service exceptionnel que nos clients attendent de nous. “

Southwest devrait publier ses résultats avant l’ouverture du marché jeudi.