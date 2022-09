Le DOT approuve les plans de 50 États

“Nous avons approuvé des plans pour les 50 États, Porto Rico et le district de Columbia afin de garantir que les Américains de toutes les régions du pays – des plus grandes villes aux communautés les plus rurales – puissent être positionnés pour débloquer les économies et les avantages de l’électricité. véhicules”, a déclaré le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg dit dans un communiqué.

On ne sait pas combien de bornes de recharge les fonds prendront en charge, et les États n’ont pas encore partagé d’emplacements de chargeur spécifiques. Les responsables du département des transports ont déclaré que les États devraient installer des stations tous les 50 miles et s’assurer que chaque station est située à moins d’un mile d’une autoroute inter-États.

Les États sont maintenant autorisés à construire un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques le long de corridors désignés pour les carburants de remplacement sur le réseau routier national et ont accès à plus de 1,5 milliard de dollars pour aider à construire les chargeurs.

Plus tôt cette année, l’administration Biden a alloué 5 milliards de dollars aux États pour financer les chargeurs de véhicules électriques sur cinq ans le long des autoroutes inter-États dans le cadre du paquet d’infrastructure bipartite. Dans le cadre de ce plan, intitulé National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program, les États ont fourni leurs propositions de déploiement d’infrastructures de véhicules électriques au Bureau conjoint de l’énergie et des transports.

La Maison Blanche a investi environ 135 milliards de dollars dans le développement et la création de véhicules électriques et vise à construire un réseau national de 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030. Les crédits d’impôt inclus dans la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée inciteront les consommateurs à acheter des véhicules électriques.

Malgré une augmentation des ventes de véhicules électriques ces dernières années, le secteur des transports est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre du pays. Le manque de bornes de recharge pratiques est l’un des principaux obstacles à l’expansion des véhicules électriques à travers le pays. Les États-Unis sont le le troisième plus grand du monde marché des véhicules électriques derrière la Chine et l’Europe.

L’administration a présenté les véhicules électriques comme étant plus abordables pour les Américains que les voitures à essence et s’est fixé un objectif de 50 % de ventes de véhicules électriques d’ici 2030, ce qui contribuera à son engagement plus large de réduire de moitié les émissions d’ici 2030 et d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. L’administration s’est également engagée à remplacer sa flotte fédérale de 600 000 voitures et camions par l’électricité d’ici 2035.

La Californie, l’État le plus peuplé du pays et le centre de la culture automobile américaine, a interdit en août la vente de nouveaux véhicules à essence à partir de 2035. L’État sera probablement confronté à des défis pour respecter ce délai, comme l’installation de suffisamment de bornes de recharge et la mise en place de accès aux matériaux nécessaires à la fabrication des batteries.

“Avec ce feu vert, les États, le district de Columbia et Porto Rico peuvent accélérer leur travail pour construire des réseaux de recharge de VE qui rendront la conduite d’un VE plus pratique et abordable pour leurs résidents et serviront de colonne vertébrale à notre réseau national de recharge de VE. “, a déclaré Stephanie Pollack, administratrice fédérale par intérim des autoroutes, dans un communiqué.