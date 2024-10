Le dossier Trump détaille un schisme remarquable avec Pence sur le rejet de la défaite électorale de 2020

WASHINGTON– Jours avant les émeutiers ont parcouru les couloirs du Capitole américain menaçant de « pendre Mike Pence« , Donald Trump a déclaré à son vice-président que les gens vont « vous détester » et « penser que vous êtes stupide » s’il ne parvient pas à empêcher la certification des élections de 2020.

L’avertissement du Nouvel An n’était pas la première fois que Trump faisait pression sur Pence pour qu’il annule les résultats des élections. Ce n’était pas non plus le dernier. Dans ce qui est devenu connu sous le nom d’« Opération Pence Card », Trump a passé des semaines, publiquement et en privé, à pousser son vice-président à l’aider. rester au pouvoir après avoir perdu.

« Vous êtes trop honnête », a réprimandé Trump son vice-président lors de cet appel matinal du 1er janvier.

Après avoir raccroché, le président a tweeté pour rappeler à ses partisans de venir à Washington pour le « GRAND rassemblement de protestation » dans quelques jours – ce qui allait devenir le 6 janvier 2021, insurrection au Capitole.

Les échanges entre le président et son vice-président, détaillés dans le rapport du conseiller spécial Jack Smith dépôt au tribunal cette semaine, montrez les efforts extraordinaires déployés par Trump pour renverser les élections de 2020, alors même qu’il prépare le terrain pour défier le concours de cette années’il perd.

Pence n’est plus aux côtés de Trump et a refusé de soutenir la candidature du candidat républicain à revenir à la Maison Blanche. Trump et son nouveau colistier à la vice-présidence, JD Vancetoujours refuser d’accepter les résultats des élections de 2020 qui a livré la présidence à Joe Biden.

À un moment charnière de le débat de cette semaine entre Vance et le candidat démocrate à la vice-présidence Tim WalzVance a refusé de dire s’il acceptait les résultats des dernières élections. Dans une réplique sévère, Walz a déclaré : « C’est pourquoi Mike Pence n’est pas sur cette scène. »

Une grande partie du dossier du procureur spécial raconte les mois tumultueux qui ont suivi les élections de novembre, lorsque Trump – entouré d’alliés, dont Steve Bannonson ancien directeur de campagne devenu animateur de podcast, qui est maintenant en prison après une condamnation pour outrage au Congrès – a ordonné à son équipe de se battre pour le maintenir au pouvoir. L’ancien président, inculpé d’accusations criminelles dans le complot visant à renverser les élections de 2020, a qualifié le nouveau dossier d’« ingérence électorale » et a demandé le rejet de l’affaire.

Le lendemain de l’élection, Trump a demandé à Pence « d’étudier » les allégations de fraude électorale dans les États qu’ils avaient précédemment remportés, lorsqu’ils se sont présentés pour la première fois aux élections ensemble en 2016.

« Il s’agissait simplement de regarder tout cela, dites-moi ce que vous en pensez », se souvient Pence à propos de leur appel téléphonique du 4 novembre. « Mais il m’a dit que la campagne allait se battre, qu’elle irait devant les tribunaux et contesterait. »

Ce week-end-là, alors que Biden était projeté vainqueur, Pence a tenté « d’encourager » Trump « en tant qu’ami » à considérer tout ce qu’il avait accompli.

« Vous avez pris un parti mourant et lui avez donné une nouvelle vie », a déclaré Pence à Trump le 7 novembre.

Au fil des jours, l’équipe de campagne a remis à Trump ce que Pence a décrit comme un « rapport sobre et quelque peu pessimiste » sur l’état des défis électoraux qu’ils menaient.

« Pence a progressivement et gentiment tenté de convaincre l’accusé d’accepter les résultats légaux de l’élection, même si cela signifiait qu’il perdait », indique le dossier du tribunal.

« Ne concédez pas mais reconnaissez que le processus est terminé », a déclaré Pence à son colistier vaincu le 12 novembre.

Quatre jours plus tard, lors d’un déjeuner privé, Pence a encouragé le président à accepter les résultats et à se présenter à nouveau dans quatre ans. « Je ne sais pas, 2024 est si loin », a répondu Trump, selon le dossier.

Début décembre, un changement s’est produit. Trump commençait à réfléchir au rôle du Congrès dans le processus électoral.

« Pour la première fois, il a mentionné à Pence la possibilité de contester les résultats des élections à la Chambre des représentants », indique le dossier, citant un appel téléphonique du 5 décembre.

C’était le début d’une campagne publique et privée de plus en plus intense, orchestrée par Trump, qui allait s’abattre sur Pence dans les semaines à venir et, finalement, susciter des inquiétudes pour sa propre sécurité. Certains détails sont décrits dans Le propre livre de Pence« Alors aide-moi, Dieu. »

Trump et son équipe d’avocats extérieurs, dirigée par Rudy Giuliani, « ont élaboré un nouveau plan » après l’échec de leurs contestations judiciaires. Il s’est concentré sur sept États perdus par Trump, guidé par une proposition d’un professeur de droit. John Eastman créer listes électorales alternatives qui prétendrait que le président vaincu avait en fait gagné.

Et ils ont tourné leur attention vers Pence.

Ils ont faussement affirmé que Pence, dans son rôle ministériel de président du Sénat, pourrait décider le 6 janvier quel listes électorales de les sélectionner, ou de les renvoyer tous les deux aux États pour réexamen, ont indiqué les procureurs.

« Ils ont menti à Pence, lui disant qu’il y avait eu une fraude électorale substantielle et dissimulant leur orchestration du plan », a écrit le procureur. « Et ils ont menti au public, prétendant faussement que Pence avait le pouvoir, lors de la procédure de certification, de rejeter les votes électoraux. »

Les membres de l’équipe de campagne de Trump ont qualifié le plan de « fou » et ont qualifié de manière désobligeante ceux qui l’organisaient de personnages du « bar Star Wars ».

Trump a fait part à Pence de ses projets pour un rassemblement le 6 janvier et a exprimé l’idée que ce serait un « grand jour », indique le dossier.

Alors qu’ils déjeunaient ensemble quelques jours plus tard, le 21 décembre, Pence a de nouveau encouragé Trump à ne pas considérer l’élection comme une perte mais comme « juste un entracte ».

Pence a déclaré au président que s’ils échouaient toujours, « après avoir épuisé toutes les procédures juridiques devant les tribunaux et le Congrès », alors Trump devrait « s’incliner ».

Mais Trump ne céderait pas. Le 23 décembre, Trump a retweeté « l’Opération Pence Card » et a commencé à « faire pression directement et à plusieurs reprises sur Pence », ont déclaré les procureurs, et a continué à « convoquer » ses partisans pour se rassembler à Washington.

Le jour de Noël, lorsque Pence a appelé le président pour lui souhaiter un joyeux Noël, Trump lui a dit qu’il avait le pouvoir discrétionnaire en matière de certification lorsqu’il présidait le Congrès.

« Vous savez, je ne pense pas avoir le pouvoir de changer le résultat », a déclaré Pence.

À l’approche du 6 janvier, les jours devenaient de plus en plus désespérés pour Trump. Le président a déchiré son vice-président lors de l’appel téléphonique du matin du Nouvel An. Le lendemain, il a demandé au secrétaire d’État géorgien de « trouver 11 780 voix » qui pourraient prouver qu’il avait remporté les élections dans cet État. Il a ensuite déclaré à Pence qu’un sénateur demanderait un délai de certification de 10 jours pendant la procédure. « Vous pouvez prendre la décision », a déclaré Trump à Pence.

Pence a pris cinq pages de notes contemporaines lors d’une réunion à la Maison Blanche lorsque Trump a demandé à son équipe de décrire le plan pour Pence et a déclaré : « Lorsqu’il y a fraude, les règles changent. »

Pence leur a dit : « Je ne pense pas que cet argument fonctionne. »

« Les conspirateurs n’ont pas été découragés », a écrit le procureur, et Trump a continué de faire pression publiquement sur Pence.

« J’espère que Mike Pence s’en sortira pour nous », a déclaré Trump lors d’un rassemblement en Géorgie.

Lors d’une réunion privée dans le Bureau Ovale le 5 janvier, le président défait a de nouveau dit à son vice-président : « Je pense que vous avez le pouvoir de décertifier. »

Alors que Pence restait impassible, Trump a menacé de le critiquer publiquement : « Je dois dire que vous avez rendu un très mauvais service. »

Cela concernait Pence, a écrit le procureur, et les services secrets du vice-président ont été alertés.

Trump a appelé Pence plus tard dans la soirée, avec ses avocats, pour soulever à nouveau la question du renvoi des électeurs dans les États. Trump a rappelé Pence tard dans la nuit : « Tu devras être dur demain. »

Le lendemain matin, le 6 janvier, avant que Trump ne monte sur scène, il a appelé encore une fois Pence.

Lorsque Pence a de nouveau refusé la demande, a écrit le procureur, Trump était furieux.

Trump a réinséré des remarques visant Pence dans son discours. Et Trump a envoyé une foule de partisans en colère au Capitole.

___

La rédactrice d’Associated Press, Jill Colvin, a contribué à ce rapport.