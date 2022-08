Le dossier d’un prêtre effacé après l’abandon de l’affaire de sodomie à Saint-Louis

ST. LOUIS (AP) – Un juge de Saint-Louis a décidé jeudi qu’une arrestation en 2014 dans une affaire de sodomie statutaire qui a ensuite été abandonnée devait être effacée du dossier d’un prêtre catholique romain.

Le juge de circuit Jason Sengheiser a conclu que le révérend Xiu Hui “Joseph” Jiang, 39 ans, s’était acquitté de son obligation légale de faire effacer le dossier d’arrestation d’avril 2014.

Jiang a été arrêté après qu’un garçon a déclaré que le prêtre l’avait agressé dans les toilettes de l’école primaire St. Louis the King, a rapporté le St. Louis Post-Dispatch.

Après que toutes les charges aient été abandonnées en 2015, Jiang a poursuivi la mère du garçon et le réseau des survivants des personnes maltraitées par un prêtre. Le procès a été réglé en 2017 et la mère et SNAP ont présenté leurs excuses à Jiang.

L’avocat de Jiang, Neil Bruntrager, a déclaré que le règlement de Jiang avec le SNAP était confidentiel mais que la ville de Saint-Louis avait payé au prêtre un règlement de 17 500 $.

Jiang a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré ni passé de temps avec son accusateur, aujourd’hui âgé de 21 ans, qui n’a pas comparu devant le tribunal jeudi.

Jiang cherche toujours à effacer un casier judiciaire d’arrestation pour viol dans le comté de Lincoln, où un juge a par la suite rejeté une accusation de mise en danger d’enfant contre lui. Un jury s’est rangé du côté de Jiang en 2017 dans un procès intenté dans cette affaire.

The Associated Press